Comissão da Estiagem da Assembleia gaúcha leva tema a Brasília

A Comissão Externa da Estiagem da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Zé Nunes (PT), cumprirá agenda em Brasília desta quarta-feira (22) até sexta-feira. Na pauta estarão reuniões com vários ministérios para discutir alternativas que contribuam para a situação da estiagem no Estado. Os deputados Capitão Martim e Claudio Tatsch também estarão na viagem.Nesta quarta-feira, o encontro será com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Irajá de Lacerda. Na quinta-feira, o compromisso é com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O grupo ainda tenta audiência no Ministério da Integração e Banco do Brasil, ainda não confirmada.Zé Nunes defende a necessidade de uma política permanente. Para ele, as políticas emergenciais são necessárias, mas têm sido insuficientes. “A coordenação da comissão está realizando um trabalho focado, ouvindo diferentes segmentos da sociedade, dos agricultores, pesquisadores, extensão rural e órgãos estadual e municipais. Queremos ouvir também o governo federal que tem se mostrado sensível e já deu início à operacionalização financeira para os agricultores atingidos pela estiagem. Já é um bom encaminhamento”, disse.