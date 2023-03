21ª Expoagro Afubra começa hoje em Rio Pardo

O Parque de Exposições da Expoagro Afubra, na localidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo, abre as portas hoje para mais uma edição da tradicional feira agropecuária, que tem o intuito de apresentar inovações, visando a diversificação e a sustentabilidade da produção rural. Até sexta-feira, a expectativa dos organizadores é atrair público semelhante ao verificado no ano passado, quando 180 mil pessoas visitaram o parque, um recorde na história do evento.

Com 523 expositores presentes, representando diferentes segmentos da cadeia do agronegócio, a Expoagro Afubra tem na programação dos quatro dias de atividades painéis e fóruns sobre temas como inovação no Agro, Governança, Sustentabilidade e Ambiente (ESG) e a relação com Créditos de Carbono, Diversificação de Atividades de Produção Rural e Educação Rural, por exemplo. Ainda, oficinas, Dia de Campo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), debates sobre avicultura, com foco na prevenção contra a Influenza Aviária, gestão feminina do Agro e Conservação do Solo e Preservação das Águas na Agricultura Familiar, entre outras atividades.

Nos 35 hectares do parque, que estará aberto das 8h às 18 horas, com entrada gratuita, destaque para o Espaço de Inovação do Agro e o Pavilhão da Agroindústria Familiar, onde no ano passado, foram realizados negócios que totalizaram R$ 1,49 milhão. Nesta edição, 239 empreendimentos de 134 municípios dividem 216 estandes no espaço. Desse total, 75 agroindústrias participam pela primeira vez da feira.

A 21ª Expoagro Afubra contará com palestras técnicas, exposição de máquinas e equipamentos, dinâmica de máquinas e lavouras demonstrativas. Também fazem parte da programação eventos como o Seminário de Turismo Rural, quintais orgânicos, hortaliças, a usina de biodiesel e a área florestal.

A ideia é ter um evento com agenda técnica, que atenda as necessidades dos produtores rurais e que também mostre as novidades do setor agropecuário. Poderão ser conferidos manejos, demonstrações práticas, exposição de animais, demonstração dinâmica de máquinas, agroindústrias, espaço cultural, hortaliças, energias renováveis, viveiro de mudas. A programação detalhada pode ser conferida no site da entidade, no link https://afubra.com.br/programacao-expoagro.html.

Em 2022, foram movimentados R$ 220 milhões em negócios durante a feira, número que também baliza as expectativas desta 21ª edição. Para isso, agentes financeiros se prepararam e devem disponibilizar crédito e condições favoráveis aos clientes da feira. O Banrisul, por exemplo, chega com linhas que atendem desde o agricultor familiar ao produtor empresarial. Nesta edição, o banco terá foco no crédito para aquisição de sistemas de irrigação e de energias renováveis.

Entre as opções de financiamento disponibilizadas no evento, o destaque fica por conta das linhas do Pronaf, voltadas ao pequeno produtor familiar e que permitem a aquisição de itens diversos para atender a atividade rural, investimentos agropecuários em inovação e sistemas irrigação e de energia fotovoltaica. Com prazos de até 10 anos para pagamento, as linhas do Pronaf podem ser contratadas tanto na modalidade individual, com limite de até R$ 200 mil por ano agrícola, como de forma coletiva, podendo, neste caso, ser concedido crédito de até R$ 20 milhões, desde que respeitado o limite individual.

Outra opção disponível na feira será o AgroInvest, linha de recursos próprios do banco direcionada a produtores rurais pessoa física de qualquer porte, que permite o financiamento de até 100% do valor do item adquirido e pode ser utilizada na aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas importados ou nacionais, bem como de novas tecnologias, como equipamentos para agricultura de precisão, sistemas fotovoltaicos, de irrigação e biodigestores.

Promovida pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), a feira surgiu 2001, com o propósito de incentivar a diversificação de culturas. O evento era em formato de dia de campo e realizado num pequeno espaço. A partir disso, a Afubra percebeu a importância da ação e a oportunidade de mostrar o potencial da região fumicultora, além de aproximar tecnologias, culturas, processos de produção e a ideia de diversificar a propriedade, da realidade de agricultores.