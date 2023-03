Servidores do Irga pedem mais atenção do Piratini

Representantes do Sindicato dos Servidores do Instituto Rio Grandense do Arroz (SIndsirga) e a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) deverão se reunir na próxima quarta-feira (22) para discutir a situação dos servidores efetivos da autarquia, cujos salários estão entre os mais baixos entre os órgãos do Estado. O sindicato pretende colocar em pauta a necessidade de agilidade na realização de concurso público para suprir as 112 vagas abertas a partir de pedidos de exoneração de servidores, realinhamento salarial, que teria sido prometido pelo governo do Estado e a regularização das promoções dos servidores, cujo processo estaria parado desde 9 de janeiro.

O encontro foi agendado nesta quinta-feira (16), após diversas tentativas de contato pelo Sindicato. Procurada pelo Jornal do Comércio, a Seapi disse, em nota, que reconhece a importância do setor na história, mas também no âmbito social e econômico do Estado. “O governo acompanha os projetos de reestruturação do Irga e buscará dar mais celeridade ao processo, buscando alternativas e solidez ao instituto, que acumula grande conhecimento”.