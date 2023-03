RS homologa Situação de Emergência para 31 municípios afetados pela estiagem

Na manhã desta quarta-feira (15), foi publicada, no Diário Oficial do Estado (DOE), a homologação de 31 processos de Situação de Emergência em municípios gaúchos afetados pela estiagem. A publicação permite que as cidades passem a contar com uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária.

O Governo Federal destinou, em publicação no Diário Oficial da União, R$ 7.889.481,61 em recursos para o enfrentamento da estiagem em 23 municípios. Até o momento, já foram destinados R$ 25.398.389,93. Nesta quarta, os contemplados foram: Vista Alegre, Lagoa Bonita do Sul, Santo Ângelo, São Valério do Sul, Taquari, Rolador, São Gabriel, Tucunduva, Pirapó, Giruá, Cerro Branco, Vale do Sol, Porto Xavier, Constantina, Maçambará, Salvador das Missões, Bom Progresso, Pinhal, Quevedos, Palmeira das Missões, São José do Herval, São Paulo das Missões e Pinheirinho do Vale.

A cooperação de toda a população é considerada essencial, com a utilização consciente de água. A Defesa Civil recomenda que algumas medidas sejam seguidas, entre elas: não lavar a calçada e nem o carro; evitar desperdícios em geral; não tomar banhos demorados; e molhar as plantas somente com o regador.

Segundo a Sala de Situação do Estado, mesmo com o enfraquecimento da La Niña, o retorno das chuvas e a recuperação em relação à estiagem serão lentos. Na segunda quinzena de março e abril, as chuvas voltam a ficar irregulares, sendo previstos acumulados abaixo da média e temperaturas acima do esperado em todo o Estado. Apenas em maio as chuvas devem retornar gradualmente, tornando-se mais frequentes e abrangentes na maioria das regiões.