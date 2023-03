Instalada Frente Parlamentar dos Biocombustíveis

A Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis foi instalada ontem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com adesão de 42 parlamentares, o órgão será coordenado pelo deputado estadual Elton Weber (PSB), que defendeu na solenidade a urgência de o governo federal aumentar a adição mínima obrigatória de biodiesel no óleo diesel no País, atualmente em 10% (B10).

Segundo Weber, o novo governo sinalizou que poderá elevar o teor para 12% em breve e estabelecer um cronograma de aumento gradual. A expectativa de entidades do setor é que o assunto possa evoluir na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) marcada para sexta-feira. "Estaremos mobilizados para que a mistura seja elevada já a partir de abril, importante para toda cadeia produtiva". Weber também antecipou que outro foco de atuação será o estímulo à produção de etanol no Estado. "A Frente fará contato com o governo para conversar sobre a implementação da Lei do Pro-Etanol e incentivos fiscais envolvendo os projetos em andamento ou previstos. "

Presente ao evento, o presidente do Sindibio e do Conselho da Oleoplan, Irineu Boff destacou cenários e desafios do biodiesel no Brasil. Ele disse que o momento é preocupante, já que o B10 perdura por quase um ano e meio, comprometendo investimentos, emprego e geração de riqueza no País. Ele sustenta a urgência da segurança jurídica, com o estabelecimento do aumento gradual da mistura até o B15 (mistura de biodisel 15%), a partir de março de 2024.

Para o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBiop), Alceu Moreira (MDB), definir o teor da mistura é fundamental para elevar a produção de biodiesel e, com isso, reduzir as emissões de poluentes; minimizar os gastos com importação milionária de diesel; gerar oportunidades de promoção socioeconômica para milhares de agricultores familiares; dar destinação a excedentes de óleo de soja e também a óleos residuais e gorduras animais; e agregar valor às cadeias de soja e de proteína animal, com influência positiva aos consumidores sobre preços desses produtos; além de baratear o preço de exportação de carnes pelo Brasil.

Além de inserir o produtor rural no mercado, a produção de biodiesel traz benefícios ambientais para o País. "Vamos batalhar para garantir que o percentual da mistura de biodiesel ao diesel fóssil aumente. Isso vai beneficiar a economia do país, contribuindo na redução da inflação, no desenvolvimento da agricultura familiar, além de gerar menor impacto ambiental e menos emissão de gases poluentes", também destacou o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB).