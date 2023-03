Carlos Fávaro defende aumento da produção do biodiesel

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reafirmou sua posição favorável para que o governo conduza uma política reformulada, com planos de ação voltados à expansão sustentável do setor de biodiesel. “A sociedade tem que ficar sabendo o quanto o biodiesel faz bem para o meio ambiente, para economia e para a geração de empregos”, disse Carlos Fávaro. Nesta segunda-feira (6), ele visitou as instalações da usina de biodiesel BSBIOS, em Passo Fundo (RS). Fávaro esteva acompanhado do presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio), deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).

Elevar o teor de mistura do biodiesel ao óleo diesel é um dos pontos dessa iniciativa, já que estimula maior produção, com ocupação da capacidade ociosa (atualmente superior a 50%) das usinas. Agora em março, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) vai decidir o aumento da mistura dos atuais 10% para um teor que pode chegar a 15% de forma escalonada. Outros ministros, que compõem o CNPE, como Fávaro, já se declararam favoráveis à expansão do biodiesel: Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio e vice-presidente); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

“Os investimentos para a construção de 58 usinas no país, como esta da BSBIOS, em Passo Fundo, consumiram dezenas de bilhões de reais. Quem investe por acreditar na política pública favorável aos biocombustíveis precisa encontrar um ambiente seguro, com previsibilidade e segurança jurídica. A FPBio está confiante que o governo saberá tratar esta questão com serenidade e seriedade. Se faz necessário elevar a mistura até um patamar de 15%, de forma escalonada, de acordo com o potencial produtivo das usinas”, disse Alceu Moreira.

Alceu Moreira: biodiesel é agente central de políticas públicas benéficas ao país

O presidente da FPBio lembrou que o biodiesel deve ser encarado pelo governo e pela sociedade como um produto que é muito mais do que um biocombustível. Ele é um agente central de políticas públicas que, bem conduzidas, podem proporcionar muitas vantagens aos brasileiros e ao país. Além dele, outras autoridades e especialistas afirmam que o biodiesel deve ser tratado pelo governo e pela sociedade como indutor de políticas públicas voltadas a gerar benefícios ao país em áreas como economia, saúde, meio ambiente, agropecuária, além de combustíveis.

“Definir o teor da mistura é fundamental para ser possível elevar a produção de biodiesel (o setor tem capacidade ociosa de 50%) e, com isso, reduzir as emissões de poluentes; minimizar os gastos com importação milionária de diesel; gerar oportunidades de promoção socioeconômica para milhares de agricultores familiares; dar destinação a excedentes de óleo de soja e também a óleos residuais e gorduras animais; e agregar valor às cadeias de soja e de proteína animal, com influência positiva aos consumidores sobre preços desses produtos; além de baratear o preço de exportação de carnes pelo Brasil”, disse Alceu Moreira.

Usina de biodiesel contribui com quase 22% ao PIB de Passo Fundo

O parlamentar disse também que os estados têm no biodiesel um carro-chefe para movimentar a economia, no campo e nas cidades, como é o caso do Rio Grande do Sul, um dos principais estados produtores. A unidade da BSBIOS visitada pelas autoridades responde por 21,89% do PIB de Passo Fundo, informou Erasmo Battistella, presidente da companhia: “Isso mostra o impacto do biodiesel em toda a cadeia agrícola, produtiva e logística da região”.

“A atuação da FPBio este ano vai se concentrar em atrair cada vez mais apoio político, no Congresso, no Executivo federal e também nos estados para esta boa causa, representadas pelos biocombustíveis, e, em especial, pelo biodiesel nacional”, afirmou o presidente da frente parlamentar.

Também participaram da visita Francisco Turra, ex-ministro e presidente do Conselho de Administração da Aprobio (Associação dos Produtores de Biocombustíveis), o deputado federal Luciano Azevedo (PSD-RS), e o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida; o presidente da Câmara Municipal, Alberi Nascimento Grando; o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Airton Ferreira; e Carlos Fauth, presidente do Sindicato Rural da cidade.