BRDE prevê R$ 200 milhões para novos financiamentos durante a Expodireto 2023

Com foco prioritário em projetos voltados à sustentabilidade no agronegócio, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) irá disponibilizar R$ 200 milhões para novos financiamentos durante a Expodireto Cotrijal 2023, que inicia na segunda-feira (6), no município de Não-Me-Toque. A oferta de crédito supera em 46% o total de operações encaminhadas na edição do ano passado, quando o banco registrou R$ 136,4 milhões de novos pedidos nos cinco dias da feira. O volume de recurso será ampliado caso houver demanda maior durante a feira.

Através do programa “Meu Agro é BRDE”, as linhas de crédito contemplam investimentos na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, aquisição de máquinas e implementos, geração de energia com fontes renováveis, integração lavoura-pecuária, agricultura de baixo carbono e agroindústrias. Tema cada vez mais recorrente e um dos grandes desafios à produção primária gaúcha por conta de mais uma estiagem enfrentada pelos produtores rurais, o financiamento de projetos de irrigação igualmente estão entre as linhas que o BRDE está disponibilizando.

“Além de ser um espaço de debate diante dos desafios para quem produz no campo, a Expodireto é um grande termômetro para o setor. Por isso, mais do que oferecer crédito, o BRDE tem compromisso em apoiar quem inova e investe na sustentabilidade do agro”, destacou o diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian. Tradição dos últimos anos, o BRDE participará da Expodireto com estande próprio numa área de 300 metros quadrados.