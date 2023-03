Banrisul disponibiliza recursos para superar R$ 500 milhões em negócios na Expodireto

O Banrisul disponibilizará recursos para superar a marca de R$ 500 milhões em negócios durante a Expodireto Cotrijal 2023, que ocorrerá entre os dias 6 e 10 de março em Não-Me-Toque, no interior do Estado. Com linhas de crédito que atendem desde o agricultor familiar ao produtor empresarial, a instituição pretende ultrapassar os números alcançados na edição anterior da feira, tendo como foco neste ano a viabilização da compra de máquinas e equipamentos, sistemas de irrigação, de correção de solos e de geração de energias renováveis. As informações são da Assessoria de Comunicação do Banrisul.

Entre as opções de crédito disponibilizadas no evento, os destaques ficam por conta das linhas do Pronaf, voltadas ao pequeno produtor familiar e que permitem a aquisição de máquinas, equipamentos e sistemas fotovoltaicos com prazos de até 10 anos para pagamento, e do programa Moderfrota, linha com equalização de taxas direcionada para a compra de máquinas e implementos agrícolas em geral.

Outra opção disponível é o AgroInvest, linha de recursos próprios do Banco direcionada a todos os públicos que permite o financiamento de até 100% do valor do item adquirido e pode ser utilizada para a aquisição de sistemas de geração de energias renováveis, de irrigação, de armazenagem de grãos e correção de solos, bem como na compra de máquinas importadas e novas tecnologias. Também serão disponibilizadas linhas de custeio e de comercialização especiais para a feira.

Produtores que tenham interesse em simular uma operação ou obter esclarecimentos sobre as linhas de crédito poderão visitar o Estande de Agronegócios do Banrisul na Expodireto, onde uma equipe de especialistas estará à disposição dos visitantes todos os dias, das 8h às 18h. Outras opções serão o atendimento via WhatsApp – para entrar em contato, o interessado deve apontar a câmera do seu celular para os QRCodes nos totens disponíveis na feira – ou diretamente com os Gerentes de Agronegócios do Banco, que atenderão nos estandes das principais revendas presentes no evento.

Além destas frentes, o Banrisul também contará com um espaço na Arena Agrodigital da Expodireto Cotrijal, onde representantes da equipe de inovação do Banco estarão divulgando as principais ações de transformação em andamento na Instituição e as linhas de crédito para startups disponíveis.