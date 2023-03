Sebrae-RS fomenta oportunidades na Expodireto Cotrijal 2023

Mais de 400 empresas estarão presentes na 23ª Expodireto Cotrijal somente por meio do Sebrae-RS. Em seu Estande Coletivo, com 1,6 mil metros quadrados, o serviço chega à feira em Não-Me-Toque pronto para conectar pequenos fornecedores e grandes empresas do agronegócio brasileiro ou mesmo aproximar jovens startups gaúchas das oportunidades dos negócios do campo. A área integra diferentes soluções inovadoras, voltadas ao fomento da inovação e geração de negócios.

"Os pequenos empreendedores têm um papel fundamental no ambiente do agronegócio, gerando valor e renda dentro de algumas das principais cadeias produtivas do Estado. Nesse sentido, a Expodireto é uma verdadeira vitrine de oportunidades", comenta o gerente regional do Sebrae-RS, Armando Pettinelli.

Um dos destaques da edição deste ano será o Desafio de Inovação Aberta, desenvolvido em parceria com o Instituto Agregar. A atividade consiste na resolução de desafios tecnológicos identificados pelas empresas Bruning, Cotripal, Kepler Weber, Fockink, Saur, Tromink, Cotrirosa e Comil Silos a serem solucionados por startups de todo o Estado. Durante a Expodireto, a organização também terá um espaço de exposição com 15 startups gaúchas que levarão soluções para o agro, cujo intuito é inseri-las em um ambiente de inovação, gerando oportunidade de novos negócios e parcerias no evento.

Criado para conectar pequenos fornecedores a grandes empresas, o Projeto Comprador terá duas grandes rodadas de negócios durante a feira. Nos dias 7 e 8 de março, das 13h às 18h, o Sebrae RS irá colocar frente a frente pequenas empresas do setor metalomecânico e representantes de grandes indústrias do segmento. Em 2022, o projeto movimentou R$ 3,4 milhões.

Por meio do SebraeX (marca de inovação do Sebrae RS), a organização terá um estande na Arena Agrodigital para apresentar alternativas tecnológicas voltadas ao agronegócio, como IOT, blockchain, entre outras. O objetivo é ter um espaço de interação com o público visitante da feira, para que estes consigam visualizar tais inovações por meio de demonstrações dessas tecnologias, observando como elas podem impactar nas propriedades rurais.

Além disso, durante todos os dias da feira, 39 empresas do setor industrial de seis regiões do RS estarão expondo seus produtos e serviços no espaço do Sebrae-RS na feira. Exemplo de integração é a coletiva de imprensa do Sistema Farsul, com Fundação Pró-Sementes e Bayer, que na quarta-feira (8) promovem o lançamento do Ensaio de Cultivares em Rede (ECR) de Trigo RS 2022/2022. A ação será realizada coletiva no estande do Senar-RS, a partir das 14h.

O Ensaio de Cultivares em Rede de Trigo e Soja (ECR), é uma importante ferramenta desenvolvida pela Fundação Pró-Sementes para testar e conhecer agronomicamente todas as cultivares de trigo e soja incluídas no Zoneamento Agrícola pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que têm expressão comercial no Rio Grande do Sul.

Os estudos vêm sendo desenvolvidos desde 2008. O acúmulo de informações permite chegar a um grau de confiança ainda maior sobre a performance de cada cultivar e seu comportamento ao longo das safras e locais de condução. A ideia é fazer com que estes resultados cheguem aos produtores rurais e à assistência técnica a tempo de auxiliar na escolha das cultivares a semear já na próxima safra.