Tudo pronto para a abertura da 23ª Expodireto Cotrijal

“Não queríamos shows, bebidas alcoólicas nem eventos noturnos ou em finais de semana. A Expodireto nasceu para ser uma feira de negócios. Surgiu regional, virou estadual, ganhou o País e já há alguns anos tem caráter internacional. As empresas investiram muito na Expodireto porque confiaram na proposta. Além disso, nossa área internacional é sólida, estabelecida através de contatos com as embaixadas de diversos países. Neste domingo, teremos 170 pessoas dos cinco continentes já na cidade, para o evento, que também é político”, explica o líder cooperativo.

“A disputa eleitoral já passou. Já faz 60 dias com esse novo governo, que é de todos. Tenho certeza de que, assim como o setor produtivo, o governo federal sabe que ambos são importantes um para o outro. A feira é nacional, e não do Rio Grande do Sul. A presença do ministro é muito importante. Vamos mostrar o que o setor precisa. Ele sabe que receberá demandas aqui”, diz o dirigente.

A vinda do titular da pasta à feira foi articulada pelo presidente da Cotrijal, Nei César Manica, que conversou diretamente com Carlos Fávaro. O dirigente e o ministro sabem que têm papel importante na retomada da interlocução entre as partes.

Neste ano, a intensa programação, que pode ser conferida no site expodireto.cotrijal.com.br , terá também forte componente político. Enfrentando grande resistência entre ruralistas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviará à feira o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Produtor rural em Mato Grosso, o ex-senador pelo PSD, que foi um dos principais articuladores das relações do então candidato petista à presidência e o setor, tem a missão de reconstruir pontes e desmanchar resistências de parte a parte. O ministro chega a Não-Me-Toque ainda no domingo, quando participa do jantar de entrega do Troféu Brasil Expodireto. Ele também estará na solenidade de abertura do evento, conversará com produtores e, certamente, ouvirá demandas do setor.

Mas o efeito Expodireto não se restringe à área do evento. A demanda do público é tão grande, que movimenta a economia de toda a região. A modesta estrutura hoteleira de Não-Me-Toque, com 17 mil habitantes, provoca reflexos na economia de municípios distantes até 200 quilômetros. A feira altera também a rotina de muitas famílias que aproveitam o período para aumentar a renda locando seus imóveis para acomodar clientes da mostra que encaminham negócios e permanecem na região até a conclusão das operações.

Dezenas de delegações estrangeiras têm participação prevista na mostra, que projeta receber mais de 260 mil pessoas durante os cinco dias de atividades. Ao todo, mais de 580 expositores de diferentes segmentos, desde a agricultura familiar até produtos destinados à produção animal e vegetal, passando pelo universo digital, estarão espalhados pelos 131,1 hectares do parque, espaço três vezes maior em relação à estreia, no ano 2000, quando pouco mais de 30 hectares comportavam todo o complexo da feira.

Começa na segunda-feira (6), em Não-Me-Toque, no Norte gaúcho, a 23ª Expodireto Cotrijal. Considerada uma das mais fortes e tradicionais feiras de negócios do setor agropecuário da América Latina, o evento, que ocorre até sexta-feira (10), deve movimentar mais de R$ 5 bilhões em operações de venda de máquinas, equipamentos, tecnologias e serviços para clientes de todo o Brasil e até do Exterior.

Carro-chefe, máquinas agrícolas ganham mais espaço

Com 33 hectares a mais de área neste ano, a Expodireto amplia espaço para o segmento que é o carro-chefe ne vendas em eventos do setor e que em 2022 movimentou cerca de R$ 4,4 bilhões em Não-Me-Toque. As indústrias de máquinas e implementos agrícolas formavam uma longa fila de espera que superava o número de 200 empresas, conforme o presidente da Cotrijal.

O movimento sinaliza a aposta do setor industrial no potencial de negócios da mostra. Apesar dos efeitos da estiagem sobre as lavouras gaúchas e, consequentemente, sobre a capacidade de investimento dos produtores, a Expodireto é ponto de encontro de empresários do agronegócio de todo o País. E, portanto, há mercado aquecido para renovação da frota e por novidades.

Mas a programação da feira é diversa. E, assim, irá contemplar a realização de debates e a apresentação de produtos e serviços para as cadeias agrícola, da proteína animal, novas tecnologias e muita inovação.

Um dos destaques do primeiro dia do evento é o 14º Fórum do Milho, a partir das 14h, no Auditório Central. O diretor de Commodities da JBS, Arene Trevisan será um dos palestrantes, abordando o tema “Expectativa do mercado de commodities”. Na sequência, Patrick Dourado, líder de Novas Tecnologias para a América Latina da Bayer, falará sobre “O futuro da cultura do milho e suas novas tecnologias”. Ainda, o pesquisador e entomologista da CCGL/RTC Glauber Renato Stürmer encerra o evento com a palestra "Manejo assertivo de insetos-pragas na cultura de milho".

E, na terça-feira, de forte agenda no parque da Expodireto, o 33º Fórum Nacional da Soja, pela manhã, o 7º Fórum Estadual de Conservação do Solo e da Água, no Auditório Central, e o 1º Fórum da Carne Bovina, no Auditório da Produção, ambos no turno da tarde, concentrarão a atenção de grande público.

O evento terá dezenas de atividades e discutirá, inclusive, um dos temas mais atuais do agronegócio gaúcho: a estiagem e a importância da reservação de água e da irrigação. A questão hídrica, aliás, será tema da audiência pública do Senado Federal que ocorre no último dia da feira, com o tema “Bacias Hidrográficas do RS e Preservação das Nascentes”. A sessão será realizada no Auditório Central, às 14h.