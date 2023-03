Capacitação sobre greening tem alta adesão no Vale do Caí

Mais de 120 citricultores de forma presencial e cerca de 1000 online participaram da primeira capacitação sobre estratégias de prevenção ao greening deste ano. As palestras, organizadas pelo Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) com apoio da Emater, secretarias municipais de agricultura, Câmara Regional de Citricultura e Sicredi ocorreram nos municípios de São José do Hortêncio, Maratá e Alto Feliz, no Vale do Caí, entre 15 e 17 de fevereiro.

O fiscal estadual agropecuário Alonso Duarte de Andrade, responsável pelo treinamento, avalia de forma bastante positiva os eventos. “Nós conseguimos alcançar um público que antes não tinha noção do que era a doença, porém hoje já sabe o que é a doença, como identificá-la e o que fazer em caso de suspeita e isto é muito importante para mantermos o greening fora das nossas fronteiras”, comemora.

O curso teve como destaque os riscos de introdução da doença através da aquisição de mudas irregulares, sem origem, em especial as que vêm de outros estados. O greeening está ausente do Rio Grande do Sul, mas já houve registro de casos no estado vizinho de Santa Catarina. A doença causa diminuição na produtividade e longevidade dos pomares, inviabilizando a produtividade e o abandono da área.

Uma nova capacitação está prevista para os dias 22 e 23 de março em Santo Ângelo e Santa Rosa.

No dia 17 de fevereiro, o secretário da Agricultura, Giovani Feltes, recebeu uma comitiva da Associação dos Municípios do Vale do Caí, incluindo prefeitos, presidentes de associações, sindicatos, comerciantes e produtores. Durante o encontro, organizado pela Emater e pelas prefeituras, foi solicitado o fortalecimento das ações de prevenção ao greening/HLB.

“O greening é a maior ameaça à citricultura em nível mundial e a Seapi, através do Departamento de Defesa Vegetal, não tem poupado esforços para evitar o ingresso no Rio Grande do Sul. São 36 mil hectares dos quais dependem 12 mil famílias para seu sustento e geração de riqueza para a sociedade. Contudo, a participação do setor e a conscientização de todos os envolvidos é fundamental para evitar a doença”, destaca o diretor do DDV, Ricardo Felicetti.

Desde 2012 a Secretaria, juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Embrapa e outras entidades vem monitorando o inseto transmissor e os pomares, a fim de detectar precocemente um eventual ingresso do patógeno. Em média, são realizadas 190 ações fiscais anuais. Também são realizadas ações de fiscalização de cargas de citros em trânsito para o estado.