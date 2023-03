Secretaria da Agricultura recepciona 47 novos médicos veterinários e 11 engenheiros agrônomos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recepcionou 47 médicos veterinários e 11 engenheiros agrônomos empossados nos últimos dias e que passaram a compor o quadro funcional do órgão. Os novos servidores foram recepcionados pelo secretário adjunto da Seapi, Márcio Madalena, e por equipes técnicas, na manhã desta quarta (1/3), no auditório da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) em Porto Alegre.

Os novos servidores, que irão trabalhar em todas as regionais do Estado, compareceram à capital para a escolha do local onde atuarão, de acordo com as necessidades do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDSA) e do Departamento de Defesa Vegetal (DDV). As vagas serão preenchidas de acordo com a colocação obtida no concurso.

O secretário adjunto, que já atuou no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, afirmou que os novos profissionais irão compor uma equipe que é fundamental na engrenagem que move parte importante do produto interno bruto do Estado. “Vocês, fiscais agropecuários das áreas vegetal e animal, serão responsáveis por avalizar e garantir a qualidade da nossa produção agropecuária”, enfatizou. Márcio Madalena também lembrou que a Seapi presta um serviço oficial que orgulha o país: “Posso afirmar que vocês estão ingressando em um quadro técnico que é reconhecido nacional e internacionalmente”.

A diretora do DDSA, Rosane Collares, deu as boas-vindas aos novos servidores e falou da grande satisfação que é recebê-los. “Todas as supervisões regionais da Seapi estão aqui representadas. Isso mostra quão importante é o fato de vocês começarem a fazer parte do nosso corpo técnico”, disse. “Já vamos começar a organizar nossa vida profissional na secretaria. Estamos muito felizes e satisfeitos e esperamos ter uma longa vida produtiva de trabalho junto com vocês”, ressaltou.

Por sua vez, o diretor do DDV, Ricardo Felicetti, saudou o ingresso dos servidores que, segundo ele, farão a diferença na agropecuária do Rio Grande do Sul, tanto para a produção quanto para a qualidade dos produtos que chegam aos consumidores.

Além dos médicos veterinários e dos engenheiros agrônomos, um geólogo e dois administradores já estão em atividade na Seapi desde janeiro.