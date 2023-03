Santa Catarina suspende aves e pássaros em eventos

Seguindo exemplo de medida adotada no Rio Grande do Sul e no Paraná, o governo de Santa Catarina está reforçando a prevenção contra a gripe aviária. Nesta semana, a Secretaria da Agricultura e o Instituto do Meio Ambiente (IMA) publicaram portaria conjunta suspendendo a participação de aves e pássaros em todos os eventos agropecuários por 90 dias.

"Santa Catarina é um estado de excelência em sanidade animal, e, nesse momento, todos os nossos esforços estão concentrados em evitar a entrada da Influenza Aviária. A avicultura tem um papel fundamental para a economia catarinense, representa o maior faturamento nas exportações e envolve milhares de famílias no campo. Por isso, a atenção de todos é fundamental. Nesse momento, decidimos suspender os encontros que envolvem aves para evitar a contaminação e proteger nossos plantéis", ressalta o secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

A proibição é válida para todas as espécies de aves de produção criadas para quaisquer finalidades, bem como passeriformes e demais aves silvestres.

As ações de prevenção e vigilância foram reforçadas após notificação de casos da doença no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Venezuela, na Bolívia, no Uruguai e na Argentina. O estado é o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, e, em 2022, abateu mais de 835 milhões de frangos. Responsáveis por mais de 64% dos abates de frango do País, os três estados do Sul compõem a principal região produtora e exportadora de carne de frango do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão articulando ações integradas para evitar a entrada da doença.