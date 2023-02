Governador Eduardo Leite se reúne com o presidente Lula para discutir combate à estiagem

O governador Eduardo Leite estará em Brasília nesta quarta-feira (1º) para discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ações conjuntas emergenciais de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul. Na audiência, que ocorrerá a partir das 18h no Palácio do Planalto, Leite demandará ao presidente novas medidas por parte do governo federal para mitigar os efeitos da seca para os produtores gaúchos.