Conseleite não divulga valor de referência para fevereiro

O Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul (Conseleite) definiu, em reunião ocorrida na semana passada, não divulgar o valor de referência para o litro a ser pago ao produtor em 15 de março. A decisão é resultado da diferença entre as expectativas das indústrias e dos produtores em relação ao comportamento do consumidor.

“A reunião do Conseleite foi realizada no dia 23 de fevereiro, mas o elo produtor não autorizou a divulgação dos valores. E como é um órgão paritário, assim ficou decidido”, revelou o coordenador do conselho, Darlan Palharini.

A cadeia segue dividida. O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat) ficou apreensivo com as vendas nos primeiros 10 dias de fevereiro, conforme levantamento preliminar da Universidade de Passo Fundo, que presta assessoria ao Conseleite. Já o setor produtivo aponta que a tendência é de retomada depois de passado o período de férias de verão e Carnaval e com o início do ano letivo.

“No ano passado, tivemos uma indicativa de baixa nas vendas no mesmo período, mas na prática acabou acontecendo o contrário, e a comercialização aumentou. Não está claro se haverá redução ou aumento”, diz uma fonte do setor.

No encontro, temas como os altos custos de produção impostos pela estiagem e as dificuldades enfrentadas na primeira etapa da cadeia foram colocados na mesa de discussões. Embora os elementos que formam o gasto do produtor estejam menores agora, como adubo e outros insumos, o desembolso ocorreu ainda quando os valores estavam em alta.

A projeção é de que o mercado irá se reequilibrar, desde que não ocorram “importações desenfreadas” do produto em pó, derrubando preços.