Abates da Marfrig para a China são realocados na Argentina e no Uruguai

Os abates de bovinos nas sete plantas da Marfrig no Brasil que atendem o mercado chinês, incluindo três no Rio Grande do Sul - em Alegrete, Bagé e São Gabriel -, estão sendo redirecionados para seis unidades da empresa localizadas na Argentina e no Uruguai. Com a estratégia, a empresa - única do Estado com contratos com a China - conseguirá suprir o compromisso de fornecimento de carne ao país asiático.

As exportações para aquele destino foram suspensas na quinta-feira (23) temporariamente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), atendendo protocolo sanitário entre as duas nações, enquanto é investigado um caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida como doença da vaca louca, em um animal no Estado do Pará.

O episódio, embora tratado como caso isolado pelo governo federal, gera apreensão na cadeia de carne bovina nacional, uma vez que seus efeitos podem ser ampliados caso outros países importadores interrompam as compras enquanto a situação não for esclarecida. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, abastecendo 22% do mercado global, e a China é o maior cliente. O País exportou 2,3 milhões de toneladas do produto no ano passado, 30% a mais sobre o período anterior, conforme a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). Desse volume, mais da metade teve como destino o mercado chinês, para onde foram embarcadas 1,2 milhão de toneladas, gerando receita de US$ 7,9 bilhões. A China ampliou em 71% a compra de carne brasileira em relação a 2021, quando importou 729 mil toneladas.

Embora não possa afirmar, o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do RS (Sicadergs) acredita que metade das 128 mil toneladas produzidas e exportadas pelo Estado no ano passado, alta de 67% sobre 2021, tenham sido levadas para aquele país. Por isso, a indefinição quanto à retomada dos embarques causa expectativa no setor.

"A volta das exportações é muito mais uma especulação do que uma certeza. No último embargo, levou 90 dias para normalizar. Desta vez o Mapa agiu com maior agilidade, avisando o governo chinês e tomando providências para que a liberação ocorra mais rapidamente, após confirmação de que não há foco da doença no Brasil. Mas o impacto já está ocorrendo", diz Ladislau Böes, presidente da entidade.

Segundo ele, a tendência é de que empresas produtoras de carne bovina com relações comerciais com os chineses comecem a reduzir os abates e a dar férias coletivas aos empregados. A própria Marfrig discutia internamente essa possibilidade na sexta-feira, mas ainda sem confirmar oficialmente.

O dirigente do Sicadergs receia também que a queda nas exportações provoque uma enxurrada de bovinos de outras unidades da Federação para abate no Rio Grande do Sul. Isso derrubaria em até R$ 4 o quilo da carcaça, tirando a competitividade do setor no Estado.

De acordo com a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), entretanto, as exportações devem ser normalizadas em abril. A entidade prevê que o caso confirmado de vaca louca não deverá provocar perdas aos exportadores brasileiros, somente um adiamento das vendas.

"O impacto tende a ser bem menor do que em 2021, último registro de vaca louca no país. O protocolo foi cumprido, tudo está sendo feito com correção e transparência. Além disso, não há carne sobrando no mercado, nenhum país conseguirá suprir a demanda da China em nosso lugar. Por isso, acreditamos que em aproximadamente 30 dias a situação seja normalizada, e em abril o comércio de carne bovina volte aos patamares habituais", afirma José Augusto de Castro, presidente executivo da AEB.

Também na quinta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para prestar todos os esclarecimentos sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro para monitoramento do caso de vaca louca no Pará. Diante da importância do mercado asiático, as informações acerca da apuração estão sendo acompanhadas pelos países para a mais ágil adoção das medidas necessárias pelos governos.

"O governo do Brasil preza muito pelo respeito aos países parceiros. Queremos continuar garantindo o suprimento de produtos de alta qualidade e sabemos das nossas obrigações e deveres, fazendo isso com total transparência, determinação e agilidade", explicou o ministro.

A amostra do exame que confirmou a doença em um touro de 9 anos, criado em pasto, em uma pequena propriedade no Pará, foi encaminhada para análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá, onde poderá ser confirmada a ocorrência atípica da doença.