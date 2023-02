Agricultores gaúchos esperavam mais medidas

Embora tenham sido vistas como um movimento importante do governo federal na direção das comunidades afetadas pela estiagem, as medidas anunciadas pelos ministros em Hulha Negra foram consideradas insuficientes por entidades representativas de agricultores. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul (Fetag) avalia que as medidas ainda são insuficientes, pois não atendem a pauta de reivindicações da agricultura familiar.

“Os maiores anseios dos agricultores familiares estão voltados à capacidade de armazenagem de água para consumo humano e animal, a manutenção da capacidade produtiva, além da garantia de que poderão honrar com seus compromissos financeiros para a condução de um novo plantio no próximo ano” afirma o presidente, Carlos Joel da Silva.

Ele aponta que o governo federal também precisa atender as demandas dos agricultores que têm financiamento agrícola, ofertando o rebate de 35% nas parcelas vencidas, vincendas e/ou prorrogadas, bem como, a prorrogação dos financiamentos de custeio pecuário e investimento do Pronaf e Pronamp com prazo alongado. Finalizando a pauta, a Federação ainda cobra uma linha de crédito de até R$ 50mil com 10 anos para pagamento e rebate de 30% de adimplência.

Como a pauta da agricultura familiar não foi atendida em sua integralidade, a Fetag, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) continuarão cobrando e, nos próximos dias, uma comitiva irá à Brasília para buscar o atendimento pleno das demandas do setor.

Já o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch (PSB/RS) considerou um importante passo a vinda da comitiva de ministros ao RS, nesta quinta-feira, para a pauta de ajuda aos agricultores atingidos pela seca. Mas, para ele, as medidas de socorro anunciadas precisam avançar.

"Um bom começo, sem dúvida, que mostra o esforço do governo federal. Mas ainda ficam pendentes questões urgentes como recursos para a renegociação das dividas e uma linha de crédito de até R$ 50mil com 10 anos para pagamento e rebate de 30% de adimplência, como vínhamos propondo".