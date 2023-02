Programa de Sementes Forrageiras reabre prazo para inscrições até 28 de fevereiro

As inscrições para o Programa de Sementes Forrageiras foram reabertas até a próxima terça-feira (28). O novo prazo foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da publicação de edital extra.

A iniciativa faz parte do Programa Supera Estiagem, anunciado pelo governo do Estado para mitigar e superar a seca no Rio Grande do Sul. O objetivo é fomentar a aquisição de sementes forrageiras, a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão destinadas a alimentação dos rebanhos de leite e corte nos estabelecimentos da agricultura familiar. O programa é operacionalizado por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais (Feaper), com benefício de juro zero e desconto de 30% a título de bônus adimplência sobre o valor do contrato no momento do pagamento, em fevereiro de 2024.

O cultivo de pastagens no período de outono/inverno é uma das ações mais eficazes para o retorno da estabilidade no fornecimento de alimentações aos animais. Muitas vezes, durante o período de falta de chuvas, o produtor precisa utilizar quantidades maiores de ração, silagem e feno, que possuem um custo elevado para a propriedade.

O calendário da edição 2022/2023 do Programa de Sementes Forrageiras teve início em novembro de 2022. Ao todo, 84 entidades (sindicatos, cooperativas e associações) manifestaram interesse, demandando o valor de R$ 6,3 milhões para o atendimento de mais de 11 mil produtores. Para essas entidades, o programa já está em andamento, na fase de elaboração dos projetos técnicos e documentação das entidades para a contratação dos financiamentos.

Nos projetos, estão contempladas as aquisições de sementes como azevém, aveia preta, aveia branca, trigo duplo propósito, ervilhaca e capim sudão, entre outras. Essas sementes são utilizadas nos cultivos destinados, em sua grande maioria, para o rebanho leiteiro dos produtores.