Em Hulha Negra, ministros detalham socorro da União contra a estiagem

O governo federal confirmou nesta quinta-feira (23) a liberação de R$ 430 milhões para auxiliar aos municípios e comunidades atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul. Em Hulha Negra, na região da Campanha, a comitiva ministerial destacada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o plano anunciado na véspera.

A iniciativa trouxe ao RS os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA); Paulo Pimenta, da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom); e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); representantes dos ministérios da Agricultura e Pecuária e da Integração e do Desenvolvimento Regional. No Sul do Estado, eles se encontraram com o governador Eduardo Leite, secretários de Estado, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos e representantes de diversos segmentos de agricultores.

O roteiro começou com a visita a uma área no Assentamento Meia Água, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Ali, Rosilaine Lenz, o marido, João Sirinei, e dois filhos, de dois e quatro anos, vivem, plantam milho e criam bovinos, galinhas. A família contou que já perdeu dois terneiros por falta de alimentação. A água vem de um açude construído com ajuda da Emater para lavar roupa e hidratar os animais. A casa é abastecida por uma caixa d’água, para consumo e cozinhar. Sem colher por causa da estiagem e com as vacas produzindo um terço dos 4 mil litros mensais de leite habituais, a situação é difícil no local.

Depois de conferir a realidade na propriedade, um evento com ares de ato político foi pontuado pela exaltação retomada do diálogo entre divergentes e à agilidade da União em adotar medidas em apoio aos agricultores e assentados, segmento que apoiou a candidatura de Lula à presidência. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), parlamentares do PT e até o chefe do Executivo gaúcho destacaram o momento de união de esforços para superar as dificuldades.

“Para que qualquer relação dê certo, é preciso que ambas as partes façam movimentos no sentido de buscar o entendimento. É preciso fazer concessões de parte a parte para que possamos conviver bem”, disse Eduardo Leite, ecoando discursos de que o período eleitoral acabou e que a hora é de olhar para a população.

O governador garantiu que o Rio Grande do Sul irá avançar em sinergia com a União para a construção de programas estruturantes de enfrentamento a situações de estiagem, inclusive com o desenvolvimento de um plano se segurança hídrica para ações de reservação de água.

“Não basta ter o dinheiro. É necessário análise ambiental para assegurar que o alagamento de uma área não irá representar impacto negativo do ecossistema”.

Leite avaliou que os R$ 430 milhões do governo federal são um “passo inicial”, mas que é preciso mais para atender às necessidades. Ele também sugeriu a revisão das dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) para quem não conseguir pagar por conta da descapitalização.

O ministro Paulo Teixeira, do MDA, reforçou que a verba é para ações emergenciais e que os recursos já estão disponíveis para agricultores habilitados e prefeituras dos municípios com decreto de situação de emergência reconhecidos pela União.

“Essa é uma determinação do presidente Lula. Para agirmos na necessidade imediata, mas também para construir, junto com o governo do Estado, um plano de estruturação contra novas situações como essa”, disse Teixeira.

Ele também anunciou a prorrogação do uso das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) por um ano, enquanto é reavaliado o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), requisito básico para acesso a diversas políticas públicas direcionadas ao fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar.

Conforme a União, diversas outras ações serão consolidadas a partir do aprofundamento do diálogo com o governo estadual, prefeituras e movimentos sociais. Wellington Dias (MDS) e Paulo Pimenta (Secom) reafirmaram que a vinda da comitiva ao Rio Grande do Sul é simbólica, por representar “a vontade do presidente Lula de que o governo esteja onde o povo precisar”. Eles também prometeram o anúncio de novas ações e medidas à medida que as necessidades sejam analisadas e planejadas. Antes do encerramento da atividade, cestas de produtos oriundos da reforma agrária foram entregues às autoridades.

AS AÇÕES ANUNCIADAS

O governo federal indicou R$ 430 milhões para enfrentar a estiagem no RS

R$ 300 milhões via Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar

Serão R$ 50 milhões em Crédito Instalação, para pagamento de 2° parcela e atender 10 mil famílias assentadas em municípios que estão em situação de emergência decretada. Cada família receberá em torno de R$ 5 mil, em crédito com rebate entre 90% e 95%.

Será constituído o Microcrédito Produtivo Rural, para atingir até 40 mil Agricultores familiares mais vulneráveis, com renda anual de até R$ 23 mil, que pode chegar em R$ 250 milhões. As famílias podem acessar crédito de até R$ 6 mil, com taxa de juros de 0,5% ao ano, 25% de bônus adimplência e prazo de reembolso de dois anos.

R$ 30 milhões via Ministério do Desenvolvimento Social

O Crédito de fomento é destinado a cerca de 10 mil famílias produtoras. Serão R$ 2,4 mil para cada família, para estímulo e manutenção da produção da agricultura familiar.

Por meio de uma parceria do ministério com a Conab, será feita distribuição de alimentos para as famílias mais vulneráveis nas regiões de emergência, em ação equivalente a R$ 5 milhões.

R$ 100 milhões via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Os recursos são para municípios em situação de emergência, em aquisição de cestas básicas e contratação e manutenção de carros-pipa.