Começa nesta quinta-feira a 7ª ExpoAgro Cotricampo

Começa nesta quinta-feira (23) a 7ª ExpoAgro Cotricampo, no município de Campo Novo, no noroeste gaúcho. A mostra, que segue até sábado, tem foco na geração de negócios, pesquisa e inovação para o agronegócio.

O evento também conta com uma programação específica para a bovinocultura de leite. De acordo com o coordenador de Bovinocultura e Nutrição Animal da feira, Rafael Zimmermman, neste ano o setor ganhou uma ampliação de espaço. O pavilhão Gado de Leite será palco para o concurso leiteiro, além das feiras regionais.

"Aumentamos o espaço e buscamos construir um projeto que fosse mais atrativo para os eventos que ocorrerão no pavilhão".

A estimativa de público é de 30 mil associados e produtores rurais, que buscam melhores condições de negociação.

Neste primeiro dia, os associados e produtores rurais poderão conferir inovações tecnológicas, painéis sobre as safras de soja e milho e a Feira Oficial das raças Holandesa e Jersey - Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 2ª Feira Regional da Terneira.

Na sexta-feira, o foco será voltados para bovinocultura, com os julgamentos morfológicos dos animais e o 10º Seminário Regional de Atividade Leiteira, bem como o anúncio das Campeãs do Concurso Leiteiro. A programação se encerra no sábado, quando ocorrerá o Encontro das Turmas dos Jovens Aprendizes Cotricampo, com o tema “As primeiras experiências vividas do universo profissional”, e entrega oficial das premiações da Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo.