Governo federal anuncia medidas contra estiagem em Hulha Negra

Açudes e pasto secos, solo rachado, lavouras perdidas e animais magros ou mortos. Esse cenário impactante recepcionará, nesta quinta-feira (23), a comitiva ministerial em visita à Campanha gaúcha para conferir de perto os estragos causados pela estiagem. Há expectativa pelo anúncio de medidas em socorro às comunidades afetadas e de ações a médio e longo prazo para prevenir a repetição do problema.

Os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta devem chegar a Bagé no final da manhã. No grupo também estarão o ex-deputado estadual Edgar Pretto, indicado à presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e o secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda.

O Palácio Piratini confirmou que haverá uma comitiva do governo do Estado acompanhando o roteiro, mas não havia definido a nominata até o fechamento desta edição. A Assembleia Legislativa estará representada pelo deputado Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT, além de outros parlamentares estaduais e federais do partido. O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Paulo Salerno viajou já nesta quarta-feira a Bagé para acompanhar a agenda ministerial. Ele leva "a melhor das expectativas, porque a vinda dos ministros já representa o interesse em ver de perto a situação". Salerno torce pelo acolhimento dos pleitos encaminhados pela entidade. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, diretores da entidade e um grupo de agricultores de todo o Estado também asseguraram presença.

Às 13h, o grupo irá visitar dois lotes da reforma agrária no Assentamento Meia Água, na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, em Hulha Negra. Em um deles, verão os impactos da estiagem na bacia leiteira, onde a família teve queda de 80% na produção, pois não conseguiu plantar pastagem e milho para silagem. No outro, a comitiva verificará uma lavoura que teve perda de 100% da produção de milho.

Nessas condições vivem 2.250 mil famílias, espalhadas por 58 assentamentos nos municípios de Aceguá, Candiota, Hulha Negra e Pedras Altas. A região é uma das mais afetadas nessa temporada de escassez hídrica.

“Na metade de fevereiro tivemos chuva por aqui. Em alguns pontos foram 40 milímetros. Em outros, a poucos quilômetros de distância, apenas cinco milímetros. Quem, como nós e muitos agricultores familiares, depende da produção caseira enfrenta enorme dificuldade”, conta Ildo Pereira, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que vive no Assentamento Meia Água. O local, criado em 2001, abriga 83 famílias assentadas pela reforma agrária.

Pereira chegou à região com os pais ainda criança, em 1989, ano em que houve uma das piores secas da história na região. Mas segundo ele, neste verão a situação é ainda mais grave. Na área de 25 hectares em que vive, a família mantém um pequeno plantel de vacas leiteiras. Mas a produtividade dos ventres caiu cerca de 80% pela falta de água, de alimentos e do calor excessivo.

“Estamos há quatro anos passando por isso. O ambiente chega a um esgotamento. Não tem mais nada. Quem não conseguiu produzir um pouco de silagem está largando os animais para que procurem alimento em qualquer lugar. Alguns não resistiram e morreram”, lamenta.

A estimativa é de que 90% da produção de grãos e leite tenham se perdido em decorrência da estiagem.

“Por isso, não temos como fugir do debate sobre a necessidade de investimento por parte do poder público. É possível conviver com a seca, mas com investimento. É possível irrigar meio hectare para produção de subsistência. Já conversamos com os governos estadual e federal. Agora esperamos as medidas”, afirma Pereira.

As comunidades esperam a liberação de recursos financeiros na ordem de R$ 6 mil por família para compra de água e alimentos para consumo humano e animal, além de milho para suplementação de aves, suínos e bovinos, via Conab. Assentados e agricultores familiares também anseiam pela abertura de linhas de financiamento a juros baixos para que possam reinvestir nas propriedades e se reestruturar após quase meia década sendo castigados pelo clima.

O anúncio das medidas pelos ministros deverá ocorrer a partir das 14h. Embora sem confirmação oficial, as ações deverão mesmo passar por assegurar o abastecimento de água para consumo humano e animal, além de crédito para os agricultores.

O martelo para o roteiro da viagem ministerial foi batido na sexta-feira passada (17), durante reunião virtual entre deputados das bancadas estadual e federal do PT com o ministro Paulo Teixeira. Na oportunidade, outros locais foram propostos, mas a sugestão da Campanha por Edegar Pretto acabou sendo a escolhida por ser uma das áreas mais atingidas por ser a mais prejudicada pela falta de água no estado, incluindo problemas decorrentes do avanço da mineração. A situação se agrava nos períodos de estiagem, reduzindo os reservatórios para o consumo humano e dos animais.

O ROTEIRO

A comitiva sai de Brasília pela manhã, com destino à base aérea de Canoas, onde troca de aeronave e se desloca para Bagé

11h45min - chegada a Bagé

13h - visita à Comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Assentamento de Hulha Negra

14h - anúncio das medidas do governo federal para enfrentamento da estiagem no RS

16h30min - entrevista coletiva à imprensa

17h30min - saída de Bagé para Canoas

19h30min - saída de Canoas para Brasília