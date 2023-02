Ministros de Lula conferem efeitos da estiagem no RS

Uma comitiva de ministros virá ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23) para verificar os prejuízos causados pela estiagem ao setor agropecuário. O grupo visitará a região de Hulha Negra, na Campanha. O município é um dos 315 que já decretaram situação de emergência por conta da escassez hídrica até o início da tarde desta terça-feira (21).

O grupo será composto pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O ex-deputado estadual Edegar Pretto (PT), indicado à presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), também estará na viagem.

O grupo estuda medidas de ajuda ao setor, que enfrenta a terceira estiagem seguida. Uma das alternativas em debate é a criação de linha emergencial para pequenos e médios produtores, com juros subsidiados e prazo alongado para pagamento.

Na sexta-feira (17), o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou medidas de enfrentamento à seca, como a subvenção de 20% para projetos de irrigação e a ajuda financeira de 15 milhões para as prefeituras atenderem as demandas de fornecimento de água nas propriedades rurais. O governo estadual também vai lançar um sistema de monitoramento da estiagem.

Os prejuízos com a quebra na produção de soja e milho pelo Estado já ultrapassam os R$ 28 bilhões, conforme estimativa da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro). O cálculo tem como base levantamento feito pela Rede Técnica Cooperativa (RTC), que reúne 21 cooperativas do setor. De acordo com o coordenador da RTC, Geomar Corazza, a queda na produtividade na soja chega a 43%.

"A estimativa de colheita inicial para a cultura no Rio Grande do sul era de 23 milhões de toneladas, com produtividade de 3.490 quilos por hectare, mas o cálculo atual, por conta da situação nas lavouras, não ultrapassa média de 1.998 quilos. Atualmente, acreditamos em uma safra entre 13 milhões e 14 milhões de toneladas, dependendo das condições ao longo do mês de fevereiro", diz Corazza.

No milho, a previsão inicial de colher 7.200 quilos por hectare foi atualizada para 3.180 quilos. A diminuição representa queda de 56% na produtividade média da cultura.