Rodadas de negócios na Expodireto Cotrijal 2023 têm inscrições abertas

Criado para conectar pequenos fornecedores a grandes empresas, o Projeto Comprador terá duas rodadas de negócios durante a Expodireto Cotrijal 2023. A iniciativa do Sebrae RS será realizada nos dias 7 e 8 de março, no estande coletivo da organização na feira. As vagas são limitadas e os interessados podem realizar inscrições até 22 de fevereiro

As rodadas serão realizadas das 13h às 18h e colocarão frente a frente pequenas empresas do setor metalmecânico de grandes representantes de grandes indústrias do segmento. Em 2022, o projeto movimentou R$ 3,4 milhões.

Além das rodadas do Projeto Comprador, o Estande do Coletivo do Sebrae RS vai reunir ainda outras 39 empresas do setor industrial, de seis regiões do RS – oito a mais que no ano passado, onde 31 empresas foram contempladas. No espaço de 1,6 mil metros quadrados os pequenos negócios terão a oportunidade de exporem seus produtos e serviços visando à geração de negócios, que na última edição da feira gerou R$ 13 milhões.