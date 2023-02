Fetag-RS participa de reunião com MDA para tratar sobre a estiagem

Nesta sexta-feira (17), o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, participou de reunião por videoconferência com o ministro do Desenvolvimento Rural, Paulo Teixeira, para tratar sobre as demandas encaminhadas ao governo federal em virtude da estiagem.

O ministro Paulo Teixeira, juntamente com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, secretários dos ministérios, parlamentares e representantes de entidades, virá ao Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira (23/02), para verificar pessoalmente a situação do Estado. Ainda serão definidos quais municípios receberão a comitiva.

De acordo com o ministro, água, comida e crédito são temas considerados importantes e devem ser o foco das medidas a serem anunciados pelo governo federal na próxima semana.

A Fetag-RS já confirmou a presença na visita da comitiva nos municípios a serem escolhidos.

O presidente Carlos Joel da Silva reforçou ao ministro a importância da pauta elaborada pela Fetag-RS, a gravidade da situação em grande parte do Estado e a necessidade urgente de que o governo faça anúncios de medidas concretas para atender os interesses da agricultura e da pecuária familiar durante a visita.