Deputado convida ministros para verificarem situação da estiagem

Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, o deputado Heitor Schuch (PSB/RS) fez nesta terça-feira (14) um convite formal para que os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, venham ao Rio Grande do Sul verificar pessoalmente as perdas provocadas pela estiagem nas lavouras gaúchas. O deputado realizou uma séria de agendas, nesta terça-feira, em Brasília, com representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS) e do governo, reforçando a pauta da entidade, que inclui, entre os pedidos de ajuda, a prorrogação das parcelas do Pronaf vencidas ou vincendas do período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2023; um rebate de 35% sobre as parcelas vencidas ou vincendas para quem efetuar o pagamento entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023; um crédito emergencial de R$ 50 mil, com prazo de 10 anos e bônus de adimplência de 30% e prorrogação das operações de Pronamp custeio pecuário e de Pronamp investimento não amparadas pelo Proagro ou Seguro Rural, vencidas e vincendas no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2023.

De acordo com Schuch, outra questão que preocupa é a necessidade urgente de mudanças do Manual do Crédito Rural quanto ao Proagro, já que muitos agricultores, em função da seca, terão que solicitar o seguro pelo terceiro ano consecutivo na mesma cultura. "Nossa expectativa é de que, além de trazer solidariedade aos produtores, os ministros possam garantir boas notícias com o anúncio das medidas de socorro tão esperadas. Em algumas regiões do Estado a situação é muito grave, com perdas de mais de 80% da safra", destaca Schuch.

O parlamentar afirma ainda que a pauta relativa á seca se divide em três frentes: as medidas urgentes para minimizar as atuais perdas, as de médio prazo, para garantir o Plano Safra 2023/24 e as ações mais abrangentes, estruturantes, para o enfrentamento à falta de água que já se tornou uma realidade recorrente no RS.