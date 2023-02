Pauta ambiental estará no foco da abertura oficial da colheita do arroz

Com oferta abundante de precipitação do outono à primavera e uma repetida crise hídrica ao longo do ciclo agrícola de verão, a discussão em torno da necessidade de mudanças na legislação ambiental será tema certo e indispensável no final da tarde desta terça-feira (15), durante a 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, na Embrapa em Capão do Leão. A introdução da pauta no evento, que contará com a participação do governador Eduardo Leite, secretários de Estado, parlamentares e lideranças do setor, foi assegurada pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho no primeiro dos três dias da programação.

Durante reunião híbrida da Câmara Setorial Nacional do cereal, o dirigente reforçou o discurso de especialistas. “Não falta água. Falta reservação! Temos de avançar na resolução desse problema, que vem comprometendo a produção, a produtividade, a qualidade e a rentabilidade da atividade orizícola”, disse.

Segundo Velho, há cerca de 4,7 mil pivôs de irrigação espalhados por 200 mil hectares de arroz no estado. Mas existem propriedades que, mesmo tendo investido na compra de quatro equipamentos, não podem usar mais do que um, por não ter água para puxar.

A construção de barragens e outras estruturas de armazenamento de água em áreas de preservação permanente, protegidas pela legislação ambiental, terá mesmo de ser enfrentada. O assunto já está no centro das discussões dos poderes Executivos e Legislativos estadual e federal, encampado por parlamentares de diversos partidos, convencidos da urgência em solucionar o problema para não inviabilizar a produção agropecuária diante das sucessivas estiagens.

A relação da cultura com o mercado também preocupa o setor. Conforme Velho, o custo de produção da atividade só fica abaixo da produção de algodão. A atividade sofreu uma mudança de patamar. Ainda que o preço pago ao produtor tenha aumentado 28% desde fevereiro de 2022, essa diferença já não cobre os custos de produção. O investimento médio para um hectare de arroz gira em torno de R$ 13 mil. Mas a receita, com produtividade de 8,3 mil quilos, fica em R$ 11,8 mil.

“Para que uma lavoura seja minimamente viável, precisamos colher 10 mil quilos por hectare. Mas vivemos um momento de insegurança quanto à retomada das judicializações trabalhistas, de encargos com energia elétrica e também em relação às áreas patrimonial e ambiental”.

O arrozeiro projeta que, por conta das dificuldades climáticas, o produtor precisará avaliar sua capacidade produtiva em relação à disponibilidade hídrica da propriedade. Mapas de temperatura terão de ser introduzidos como ferramenta, já que a influência do calor sobre o período de floração, por exemplo, influencia na produtividade.

De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), foram semeados na última safra 839, 9 mil hectares no estado, uma redução de 12% sobre o cultivo anterior. Por outro lado, a soja avançou 19%, alcançando 505,9 mil hectares plantados em terras baixas. Já o milho ocupou 12,7 mil hectares tradicionalmente utilizados com arroz, a partir da verificação em pesquisa de seu potencial em áreas irrigadas e dos preços atrativos para grãos e silagem, além dos benefícios com a rotação de cultura, assim como ocorre com a soja.

A relação mostra ainda que 24,8 mil hectares dos 957, 1 mil hectares plantados com arroz na safra passada deixaram de ser semeados. Conforme a diretora técnica do Irga, Flávia Tomita, alguns fatores podem ser considerados sobre essa diferença.

"Nem sempre a área é substituída diretamente com soja e milho. Pode ficar em pousio, pode estar sendo preparada para receber a próxima safra, e também estar sendo utilizada com pecuária", explicou.

Alexandre Velho lembra que o setor reduziu a área plantada para se adequar à demanda. Sem controle sobre os preços, impostos pelo varejo, o caminho foi estimular a mudança de perfil dos arrozeiros para “produtores multissafras”, abrindo o leque para a soja e para o milho, que oferecem o dobro e o triplo de rentabilidade, respectivamente. Para ele, a velocidade da recuperação da produção de arroz no Rio Grande do sul não dependerá somente de estímulos como juros subsidiados e renegociações de dívidas, mas também do andamento das demais culturas que hoje compõem o fluxo de caixa do produtor, como soja, milho, trigo, pecuária de corte e leite, por exemplo.

“Nesse contexto, o Ministério da Agricultura, além das atribuições domésticas, tem papel fundamental na manutenção do fluxo comercial internacional, defendendo o produto nacional e protegendo produtores de surpresas. O partilhamento dessa estrutura tende a tornar o produtor mais vulnerável, sobretudo o arrozeiro, que tem outras atividades como complemento. O recado que deixamos é que o Ministério da Agricultura deve ter o tamanho que a agricultura brasileira tem para o mundo em relação à segurança alimentar”, concluiu o líder arrozeiro, em uma crítica às recentes mudanças promovidas pela nova gestão do Palácio do Planalto, dando mais força ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

O presidente da Câmara Setorial Nacional do Arroz, Daire Coutinho, exaltou a análise e disse que o setor mostra maturidade para desenvolver um debate positivo para a cadeia produtiva.

"A tendência é de que tenhamos uma produção inferior ao consumo nacional em 2023. Isso traz responsabilidade à cadeia, mas vejo que estamos maduros para entabular uma discussão positiva. Vejo a possibilidade de construirmos um grande caminho com as discussões neste evento", finalizou.

A programação do segundo e do terceiro dias do evento, promovido pela Federarroz, Embrapa e Senar-RS, com patrocínio premium do Irga, Governo do Estado, Ministério da Agricultura e Pecuária e Governo Federal, pode ser conferida no site colheitadoarroz.combr .

SERVIÇO

O que: 33ª Abertura Oficial da Colheira de Arroz e Grãos em Terras Baixas

Quando: 14 a 16 de fevereiro

Onde: Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão

Área: 27 hectares

Expositores: 130, incluindo 34 na Vitrine Tecnológica

NÚMEROS MULTISSAFRAS

Área plantada com arroz no RS

2021-2022: 957,1 mil hectares

2022-2023: 839,9mil hectares

Área plantada com soja em terras baixas no RS

2021-2022: 426,2 mil hectares

2022-2023: 505,9 mil hectares

Área plantada com milho em terras baixas no RS

2022-2023: 12,7 mil hectares*

*Primeira safra com levantamento de semeadura