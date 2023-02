Estado teve 109 casos de raiva herbívora em 2022

O Rio Grande do Sul contabilizou 109 casos de raiva herbívora em 2022, distribuídos em 37 municípios. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) na segunda-feira (13/02), com a publicação do Informe Raiva 1/2023.

O número de casos foi maior que o registrado em 2021, quando 48 focos foram identificados em 21 municípios. Em 2022, 99 bovinos, nove equinos e um ovino tiveram laudos positivos para raiva herbívora.

“A estiagem do ano passado teve um papel importante nesse crescimento, pois provocou estresse nas colônias de morcegos, o que aumenta as agressões ao rebanho. Este ano, de novo, temos seca, então é preciso vacinar o rebanho para não haver prejuízos nos próximos meses”, explica o analista ambiental do Programa de Controle de Raiva Herbívora, André Witt.

A maioria dos casos de raiva herbívora foi registrada nos meses de junho, julho e agosto. “O número de focos no período de outono e inverno sempre é maior. É por isso que recomendamos a vacinação dos animais agora no verão, para que a vacina possa ter tempo de fazer efeito e produzir anticorpos”, destaca Witt.