Abertura da Colheita do Arroz acontece nesta terça-feira

O dia de véspera foi dedicada aos retoques finais nas estruturas de estandes e auditórios e de posicionar os maquinários para a 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. O evento, que inicia nesta terça-feira (14), na sede da Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), deve receber mais de 30 caravanas de produtores e um público total estimado em 10 mil pessoas até a quinta-feira, 16 de fevereiro.

Com o tema "Arrozeiros como produtores multissafras”, o evento contará com mais de 130 expositores, sendo 34 nas vitrines tecnológicas. A programação terá ainda outros painéis que abordarão temas relacionados ao mercado, gestão, tecnologias e rotação de culturas, e a realização da reunião da Câmara Setorial do Arroz e a homenagem com a entrega da Pá do Arroz. Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), ressalta que a estrutura foi ampliada para melhor receber os visitantes. “O auditório Frederico Costa foi ampliado, tem agora o dobro de tamanho, conta com a mais alta tecnologia para apresentação multimídia dos trabalhos dos palestrantes que virão, inclusive de fora do país, para engrandecer mais e trazer mais informações que hoje é um insumo necessário e fundamental para a manutenção dos nossos negócios”, disse.

A programação completa assim como as inscrições para o evento, que ocorrerá de forma híbrida (virtual e online), e de forma gratuita, podem ser conferidas no site colheitadoarroz.com.br. A 33º Abertura Oficial da Colheita de Arroz e Grãos em Terras Baixas é uma realização da Federarroz, com a correalização da Embrapa e Senar/RS e patrocínio Premium do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Irga.