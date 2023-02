Armazenamento de água é debatido entre produtores, técnicos e políticos

Uma análise das bacias hidrográficas da Região Central foi tema de um encontro virtual entre produtores rurais, especialistas e técnicos do Sicredi. A videoconferência, organizada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), ocorreu na sexta-feira (10) e tinha como objetivo encontrar saídas eficientes e permanentes para o enfrentamento às sucessivas estiagens sobre o Estado.

A ideia é construir projetos que possam ampliar a capacidade de irrigação do Rio Grande do Sul, considerando o armazenamento de água acumulada. A proposta do parlamentar é realizar reuniões com representantes de todas as regiões.

Heinze, que já dialogou com o governo, alega que a construção com técnicos e produtores é fundamental.

“O Estado, sozinho, não conseguirá resolver o problema. É preciso conversar com quem produz e com quem conhece a situação local. Acredito que juntos podemos apresentar propostas viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Enquanto parlamentar, produtor e agrônomo, estou fazendo a minha parte para que tenhamos uma solução permanente”, ressalta.

No encontro virtual, o geólogo e secretário de Irrigação do Estado e ex-presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) Rogério Porto destacou a importância do inventário das bacias hidrográficas do RS, já produzido, e a necessidade de ser elaborada uma política robusta.

“A maior densidade hidrográfica das Américas ocorre no Rio Grande do Sul. Mas não no período de dezembro a março, pico da produção agrícola. É preciso implantar políticas de acumulação de água em abundância para ser usada quando falta. A geração de energia hidrelétrica para posterior uso da água na irrigação é uma alternativa. Temos milhares de pontos de acumulação de água em solo gaúcho”, afirma Porto.

Ele destaca que os entraves legais para a obtenção de licenças ambientais são um complicador, mas defende o manejo adequado do solo e da água como premissa para a atividade.

Ao longo da reunião foram estudadas as bacias dos rios do Vale do Rio Pardo, Botucaraí, Jacuí e Soturno, com o objetivo de expandir algumas iniciativas para as demais regiões. Segundo Rogério Porto, em alguns deles já há propostas de projetos voltados à geração de energia, inclusive com localização definida. A partir daí, caberia a empresas do setor privado encampar a ideia, ou aos governos estadual e federal, por meio de licitação.

Participaram, ainda, representantes das cooperativas agrícolas mistas Nova Palma Ltda (Camnpal) e Agudo Ltda (Cooperagudo), da beneficiadora de arroz Dickow Alimentos e de técnicos do Irga e da Emater-RS.

Heinze alega que não falta água no RS, mas que há falhas no armazenamento. “Não podemos continuar, ano após ano, tratando os impactos. Precisamos de projetos que nos ajudem a prevenir o problema”, concluiu.