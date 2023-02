Farsul e sistema financeiro tentam saída para dívidas e perdas com a estiagem

Sindicatos rurais das regiões gaúchas mais afetadas pela estiagem e agentes financeiros que emprestam recursos para o custeio das lavouras estão buscando juntos os caminhos para auxiliar os produtores de soja que tiverem perdas consolidadas e dificuldades para pagar os financiamentos contratados. A saída foi construída a partir do entendimento comum de que é preciso se antecipar ao problema e da constatação de que o cenário de quebra na safra está se agravando a cada dia.

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antonio da Luz participou nesta quinta-feira de mais uma reunião virtual com os associados e terminou o encontro convencido de que a saída terá de ser encontrada pelo setor e o sistema financeiro.

“Precisamos achar um caminho para o problema das parcelas dos empréstimos que começarão a vencer para o produtor que não irá ter o que colher. Não é uma equação simples, mas o interesse é de todos. A questão é identificar como fazer, respeitando as particularidades de cada cliente e de cada agente financiador”, diz.

Da Luz observou que, por meio do senador Luis Carlos Heinze, a Farsul deu um recado ao governo no encontro realizado quarta-feira com os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“Nós apenas lembramos que o Manual do crédito Rural prevê a possibilidade de parcelamento quando ocorrerem infortúnios como esse. Na agricultura familiar há equalização das dívidas. E se houver parcelamento, a equalização também é feita por mais tempo. Mas o governo tem de autorizar. Entretanto, a União não está conseguindo viabilizar nem mesmo crédito. Eles conseguiram apenas resolver criar um grupo de trabalho para analisar a crise”.

Com base nos levantamentos feitos pela Emater e pela Rede Técnica Cooperativa (RTC), sustentadas pelos relatos dos sindicatos, a Farsul confirmou que as perdas na cultura da soja se intensificaram nas duas últimas semanas.

“Em alguns municípios das Missões, da Fronteira Oeste e da Região Central, os prejuízos já são irreversíveis. Isso sem falar no milho, cuja safra já está perdida em 70%”, revela o economista.