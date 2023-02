RS abre colheita da oliva e quer 500 mil litros de azeite extravirgem

A 11ª Abertura Oficial da Colheita das Oliveiras ocorreu nesta quinta-feira (9), na sede da Biome Pampa, em Encruzilhada do Sul, reunindo produtores e autoridades para celebrar um mercado crescente no Brasil. A expectativa é de que se produza este ano pelo menos 500 mil litros de azeite de oliva.

Em sua fala, o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, celebrou os resultados da olivicultura. “Os indicadores produtivos satisfatórios nos últimos anos, resultantes de toda uma soma coletiva de esforços, são a prova material disso. No topo da pirâmide, como atores principais desse cenário, somos nós, produtores que se dedicam, que se qualificam permanentemente e que não medem esforços para produzir um azeite de altíssima qualidade, com rótulos que vêm ganhando prêmios importantes mundo afora. Já são mais de 400”, observou.

O dirigente também citou, como conquistas do setor, a implementação do selo Ibraoliva Prêmio Origem e Qualidade, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio do Ibraoliva, e que oferece destaque aos produtores que se preocupam com a qualidade. “Mas, sobretudo, em proteger o consumidor diante dessa luta árdua constante contra a falsificação de azeite de oliva extravirgem”, ressaltou Renato Fernandes.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a solenidade do início da colheita é a celebração da superação dos desafios, dos obstáculos e as conquistas, os avanços que se tem na olivicultura com todos os seus resultados. Leite também reforçou que a olivicultura, pelo cenário e paisagem que proporciona, ativa um potencial turístico nas regiões do Estado em que há a produção de oliveiras.

O Rio Grande do Sul conta com 321 produtores de azeite extravirgem. O estado tem 6 mil hectares de área plantada, sendo que 4 mil hectares já estão produtivos e a produção de azeite representa 80% no cenário nacional.