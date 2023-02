União criará grupo de trabalho para tratar da estiagem

O drama dos 265 municípios gaúchos que já declararam situação de emergência por causa da estiagem foi apresentado nesta quarta-feira (8), em Brasília, aos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A audiência, articulada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP), abriu espaço para os relatos de representantes do governo do estado e de entidades ligadas à atividade rural. Ao final, ficou definida a criação de um grupo de trabalho entre as entidades, governo do estado e governo federal para buscar respostas rápidas à situação.

Participaram os secretários estaduais Ronaldo Santini, do Desenvolvimento Rural; e Beto Fantinel, de Assistência Social; além do presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva. No encontro, Santini apresentou o diagnóstico da situação da estiagem e pediu a liberação de recursos para investimentos destinados a proteger os produtores dos efeitos da escassez hídrica e ressaltou a importância da definição de uma política de governo a longo prazo.

O presidente da Fetag cobrou agilidade no atendimento das demandas apresentadas ainda em janeiro. “Os agricultores não podem ficar esperando semanas por uma resposta. As contas estão chegando”.

O senador Heinze pediu a prorrogação das parcelas de custeios e investimentos dos produtores rurais que perderam a totalidade ou parte de suas produções em decorrência da falta de chuvas. O ministro Carlos Fávaro afirmou que é necessário fazer uma equalização dos financiamentos para alongamento das dívidas, mas que é preciso tomar cuidado para que este alongamento seja viável ao produtor.