Cotribá alcança faturamento recorde de R$ 4,09 bilhões em 2022

Mais antiga cooperativa agropecuária em funcionamento no Brasil, a Cotribá, com sede em Ibirubá (RS) e mais de 9 mil associados, encerrou o exercício de 2022 com um faturamento recorde de R$ 4,09 bilhões, superando os R$ 3,53 bilhões alcançados em 2021. Com este resultado, o total distribuído aos produtores associados é de R$ 28,99 milhões, superior aos R$ 27,3 milhões do ano anterior. O resultado operacional líquido ficou em R$ 62,68 milhões. “Mesmo com as dificuldades que já passamos, nunca desanimamos e buscamos soluções a cada dia”, afirmou o presidente da cooperativa, Celso Leomar Krug. A assembleia geral foi realizada na sexta-feira passada, na Associação dos Funcionários da Cotribá (ASFUCA).

O faturamento alcançado é decorrência da boa safra de 2022, principalmente da lavoura de trigo, considerada a melhor em mais de 40 anos, tanto em qualidade quanto em rentabilidade e bons preços. Além disso, 95% do milho recebido foi destinado à exportação. O presidente disse que esse desempenho possibilitou aos produtores recuperarem um pouco da safra frustrada de verão.

O recebimento de grãos foi responsável por 66,84% do faturamento da Cotribá, enquanto os insumos agrícolas responderam por 16,85%, as rações por 5,68%, as sementes por 3,15% e o leite por 2,59%, entre outros produtos e serviços. Entre os principais produtos, no ano passado, houve o recebimento e compra de 11,15 milhões de sacas de soja, 3,77 milhões de sacas de trigo, 30,11 milhões de sacas de arroz e 1,89 milhão de sacas de milho.

Com os resultados obtidos no ano passado, a cooperativa ampliou o volume de investimentos, chegando a R$ 261 milhões, um aumento de 98% em relação aos R$ 131 milhões de 2021. Os recursos foram aplicados, principalmente, na ampliação de unidades e escritórios, investimento na nova fábrica de rações e no aumento da capacidade de estocagem em cerca de 660 mil sacas, totalizando 13,5 milhões de sacas com as novas unidades em Santa Vitória do Palmar, Soledade e Barros Cassal.

Krug confirmou que a primeira fase da nova fábrica de rações estará concluída neste ano para produção de ração de bovinos de leite e corte, suínos, aves, equinos, ovinos e suplementos minerais. A nova unidade está em construção em Ibirubá e irá ampliar de 100 mil para 300 mil toneladas a capacidade anual de produção de rações da cooperativa, a partir de um investimento de R$ 100 milhões. A Cotribá já é a maior produtora de rações para o gado leiteiro do Estado. A nova fábrica será totalmente automatizada e a unidade contará com sistemas robotizados para ensaque e expedição.