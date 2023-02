Secretários reforçam missão gaúcha por socorro em Brasília

A forte estiagem que desde dezembro tira o sono e a tranquilidade de produtores rurais e moradores de áreas urbanas de centenas de municípios gaúchos virou tema nos gabinetes em Brasília. O grave quadro, que já derrubou drasticamente as projeções de colheita de milho, compromete a soja e afeta também os diferentes setores da produção de proteína animal, abriu, nesta semana, espaço nas agendas do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, ambos do PT.

Nesta terça-feira, o representante da Conab recebeu os secretários estaduais Ronaldo Santini (Podemos), de Desenvolvimento Rural; de Assistência Social, Beto Fantinel (MDB); o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, e o subchefe da Defesa Civil, coronel Marcus Vinícius Gonçalves Oliveira. Conforme o secretário Fantinel, a expectativa é de que a estatal possa auxiliar no socorro às comunidades mais atingidas.

“O presidente Edegar Pretto nos apresentou o processo de reformulação pelo qual a companhia deverá passar. Ele se mostrou comprometido com a situação de insegurança alimentar em que vivem as famílias dos municípios afetados pela estiagem e vai buscar articulação com o Mapa e o MDA para os produtores que precisam de milho para manter suas produções de proteína animal, afetadas pelo quadro”, disse.

Ainda na segunda-feira, o encontro foi com Paulo Pimenta. No encontro, o petista se comprometeu a levar a situação ao conhecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A gravidade do momento pede uma ação de Governo Federal”, disse o ministro, que se comprometeu a organizar uma série de agendas com o governo federal para tratar das questões relacionadas à seca no Rio Grande do Sul, bem como a situação das comunidades indígenas, que necessitam de apoio emergencial por enfrentarem falta de água, alimentos, atendimento médico e estrutura.

Nesta quarta-feira (8), a comitiva gaúcha terá nova oportunidade de reforçar os pedidos de ajuda ao Rio Grande do Sul. A convite dos senadores Luis Carlos Heinze (PP), Paulo Paim (PT) e Hamilton Mourão (Republicanos), o grupo participará de audiência conjunta com os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O encontro, articulado a partir de iniciativa do progressista, ocorrerá na sede do Mapa, a partir das 11h.