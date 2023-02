ANC passa a registrar animais da raça Bonsmara

Com destacada aptidão para a produção de carne, a raça Bonsmara passou a ter seu registro genealógico operacionalizado pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC). Até então, a função cabia à própria Associação Brasileira dos Criadores de Bonsmara (ABCB). A delegação à ANC foi autorizada em novembro de 2022 pelo Ministério da Agricultura, dando início a migração dos registros e controle de genealogia para a entidade. “Para nós é uma satisfação receber os criadores da raça na ANC. Junto com eles, estaremos trabalhando para o avanço do Bonsmara nos rebanhos brasileiros”, garante o presidente da associação, Joaquin Villegas.

Presidente da ABCB, Marconi Andrade Cherulli, destaca que a transferência do Serviço de Registro Genealógico (SRG) para a ANC assegura maior foco da associação em termos de dedicação, gestão e promoção da raça no Brasil. “Com a ANC assumindo a complexidade dos registros genealógicos, a ABCB poderá se dedicar full time ao que nos é mais precioso: o mercado do Bonsmara no Brasil”, afirma. Os primeiros embriões chegados no país começaram a nascer em 2000.

Atualmente, o Brasil conta com criação da raça em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. A Bonsmara se soma às 33 raças bovinas e três equinas com registros sob responsabilidade da ANC. “Nosso objetivo é atuar junto com criadores que apostam na genética Bonsmara a campo, garantindo o seu desenvolvimento. É mais uma raça para quem busca produzir carne com diferencial”, aponta a superintendente de registros da entidade, Silvia Freitas.

Os animais da raça caracterizam-se por sua pelagem marrom avermelhada. Em sua maioria, têm pelo liso e curto. Além disso, apresentam médio porte e musculatura bem distribuída. Os bovinos Bonsmara são 100% taurinos, adaptáveis, manifestam temperamento dócil, facilidade de ganho de peso, precocidade e qualidade de carne. “Se você ganha em qualidade de carne, em tempo de abate e em conversão alimentar, então a grande vantagem da raça é o lucro na pecuária. O Bonsmara é uma ferramenta para fazer carne, para se fazer o bezerro a pasto sem complicação”, acrescenta Cherulli.