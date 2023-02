Senadores gaúchos levarão pautas do agro contra estiagem à União

A bancada gaúcha no Senado Federal está buscando a realização de audiências com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), e do Desenvolvimento Social (MDS) para tratar da estiagem reincidente que castiga o Rio Grande do Sul. O movimento está sendo articulado pelo senador Luis Carlos Heinze (PP), que levou o tema aos colegas Paulo Paim (PT) e Hamilton Mourão (Republicanos) no dia 1º de fevereiro, durante a solenidade de posse da nova legislatura no Congresso Nacional.

Os encontros deverão ocorrer nos próximos dias, mas as datas ainda não foram confirmadas pelas pastas.

“Dificilmente conseguiríamos reunir os três ministérios em um mesmo encontro. Então estamos tentando fechar uma data para visitar todos, separadamente. As pautas serão definidas pelas Federações da Agricultura e Pecuária (Farsul), dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetag), das Cooperativas Agropecuárias (FecoAgro), que são as entidades representativas dos produtores gaúchos, bem como pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação (Seapi)”, disse Heinze.

O senador explicou que o crédito rural será um dos assuntos levados ao MDA e ao Mapa, enquanto a abertura de poços artesianos e o encaminhamento de carros-pipa para abastecer propriedades e famílias deverão ser pedidos ao Desenvolvimento Social.

“Estamos enfrentando estiagens sucessivas, com comprometimento da produção. Precisamos encontrar uma forma de renegociar financiamentos e dívidas, além de outras medidas de apoio à atividade”, alertou o senador.

O problema afeta grandes e pequenos produtores rurais dos 254 municípios que até a esta segunda-feira (6) haviam declarado situação de emergência em razão da estiagem. O número corresponde a 51% das prefeituras gaúchas. O presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, confirmou as tratativas para que as demandas entregues ao MDA na semana anterior sejam reforçadas pela bancada gaúcha.

Entre os pedidos estão a liberação de recursos para equalizar a prorrogação das operações de custeio e investimento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) vencidas e vincendas no período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2023 e o rebate de 35% sobre a parcela vencida ou vincenda aos agricultores que irão liquidar dentro do cronograma de reembolso de janeiro a dezembro. Ainda, a abertura de uma linha de crédito emergencial, com teto de financiamento de até R$ 50 mil por mutuário, com prazo de reembolso de até 10 anos e bônus de adimplência de 30% para a reestruturação produtiva das propriedades e o fortalecimento dos estoques de milho e subsídio de 30% para o produtor adquirir o produto nos armazéns credenciados através do Programa de venda em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab-ProVB). A entidade pede também a prorrogação da validade das Declarações de Aptidão ao Pronaf por 120 dias, bem como a suplementação de recursos e a contratação de equipe para executar as modificações necessárias no sistema do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Hamilton Mourão confirmou adesão à iniciativa. "Positivo, os três senadores estão unidos nessa pauta fundamental para o Rio Grande do Sul", resumiu.

Heinze alega que a questão é prioritária e exige articulação.

”Convidei meus colegas de bancada para que possamos cobrar do Governo Federal medidas objetivas para minimizar o impacto do que está acontecendo hoje, mas também para que sejam implementados projetos que de fato tratem o problema. Quando falamos de produção agrícola, estamos falando de segurança alimentar e milhares de postos de trabalho. A situação requer uma atenção especial da União”.

Na lista de possibilidades do parlamentar está o Projeto de Lei 1282/2019, de sua autoria, que permite a construção de reservatórios em áreas de proteção permanente (APPs). O texto, que Altera o Código Florestal para permitir a construção de reservatórios d’água para projetos de irrigação e a infraestrutura física a eles associados nas áreas de preservação permanente dos imóveis rurais, foi aprovado em caráter terminativo no dia 7 de janeiro pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.

Na justificativa do PL, Heinze argumenta que o Brasil tem cerca de 6 milhões de hectares irrigados, menos de 10% da área cultivada com grãos. Destaca que na China o percentual irrigado chega a 60%. E acrescenta que estudo do Mapa já apontou potencial para irrigar 30 milhões de hectares no País. Conforme o texto, falta clareza nas legislações que tratam do tema, o que dificulta a expansão de tecnologias de irrigação.

O parecer do relator Esperidião Amin (PP-SC) contempla emendas para que a mudança passe elucidar pontos do Código Florestal, além de acrescentar artigos que reforçam dispositivos legais relacionadas ao licenciamento ambiental e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. A modificação também estabelece que barramentos de água, com a finalidade exclusiva de irrigação, devem ser analisados e autorizados pelo poder público.

Heinze, celebrou aprovação do projeto.

“Essa vitória representa um grande avanço para a produção de alimentos, em especial, para o Rio Grande do Sul, que tem enfrentado estiagens intensas. A redação é completa, pois, assegura o equilíbrio entre produção e preservação”, afirmou.

O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional antes de seguir para sanção presidencial.