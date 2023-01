Barão de Cotegipe inicia obras do Programa Avançar Irriga + RS

Um sonho realizado”. Assim, o produtor Gladimir José David classifica a obra do açude concluída na propriedade familiar. Ele e a esposa Marili Klimann trabalham com avicultura de postura com agroindústria legalizada e olerícolas na Linha 5, no município de Barão de Cotegipe. A água reservada será utilizada principalmente para a atividade olerícola, sendo que o sistema de irrigação será ampliado devido à maior oferta de água na propriedade. O aumento da capacidade armazenada de água era uma necessidade da unidade familiar de produção agropecuária, tanto para manutenção quanto ampliação da atividade produtiva. O município é o primeiro da região Alto Uruguai a iniciar as obras de escavação dos açudes do Programa.

As ações iniciaram em 2022 com a divulgação do programa, seleção e aprovação dos beneficiários pelo Conselho de Agricultura, sendo que o município possuía um banco de projetos desde 2018, quando foram contemplados nove beneficiários e escolhidos três novos, totalizando 12 açudes no município. Após a seleção, a Emater/RS-Ascar revisou e elaborou os projetos técnicos que foram validados pela então Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), atual Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Posteriormente, os recursos foram repassados à Prefeitura de Barão do Cotegipe, que promoveu a licitação para contratação do serviço de escavação.

Os açudes têm como objetivos a reservação de água para finalidades de irrigação, dessedentação animal e reservatório para períodos de déficit hídrico. No total serão armazenados cerca de 18.400m³ de água em Barão de Cotegipe, fortalecendo e garantido suprimento para as atividades produtivas rurais das propriedades beneficiadas.

Para o extensionista da Emater/RS-Ascar Jonas Luiz Farina, programas como este fortalecem a propriedade, tendo em vista que reservar água é fundamental para dar segurança às atividades produtivas durante o ano todo, além de potencializar a produção, gerando renda e segurança nas atividades agropecuárias.

O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Colet, ressalta que a construção dos açudes trará para as propriedades a garantia de abastecimento hídrico, resultando em ganhos econômicos aos produtores e possibilitando a ampliação das atividades produtivas. “Destaco a importância do Programa Avançar junto ao município, onde pode-se ver que os recursos estaduais estão sendo pensados e aplicados no setor primário, que é a principal engrenagem para o desenvolvimento de todas as atividades ligadas à Barão de Cotegipe”, reforça Colet.

No município, a empresa vencedora da licitação iniciou as obras no final do mês de janeiro e a previsão para término é a segunda quinzena de março. O acompanhamento das obras é feito pelos extensionistas da Emater/RS-Ascar de Barão de Cotegipe, secretário municipal de Agricultura e fiscal municipal designado pela Prefeitura. Os recursos no montante de R$ 102.720,96 que foram aportados para o município de Barão de Cotegipe são oriundos do Governo do Estado, através da Seapi, e fazem parte do Programa Avançar na Agropecuária. No Alto Uruguai serão construídos 261 açudes distribuídos nos 32 municípios da região.