Governo do RS promete verba para poços em munícipios atingidos pela estiagem

Em até 10 dias, o governo do Estado vai publicar um edital liberando uma verba com valor entre R$ 120 mil a 130 mil, por município para a perfuração de poços artesianos como forma de mitigar os efeitos da estiagem. Foi o que representantes da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) ouviram nesta terça-feira do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, em reunião sobre o cenário atual do longo período de escassez hídrica que atinge o Rio Grande do Sul.

Conforme a associação, a estiagem já traz estragos à área produtora da Região Metropolitana de Porto Alegre, acumulando um prejuízo que supera os R$ 200 milhões. Participaram do encontro o presidente da Granpal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, e os prefeitos de Taquari, André Brito, e de Glorinha, Paulo José Corrêa, além de secretários municipais de Agricultura.

Feltes também relatou durante o encontro que vem mantendo conversas com técnicos do Banrisul, BRDE e Banco do Brasil em busca de alternativas financeiras aos agricultores atingidos.

“Vamos ver de que forma poderemos ajudar, além do que o estado já vem contribuindo com alternativas de auxílio às áreas atingidas”, disse.

O secretário observou que o Estado está estudando a implantação de um programa de irrigação estadual, ajudando a enfrentar cenários de falta de chuvas como o atual. Conforme o Battistella, prejuízos nas lavouras variam entre 35% e 70%, dependendo da cultura.

“Precisamos olhar para o nosso agricultor, em especial aquele que buscou financiamento bancário e agora amarga o prejuízo. A preocupação com a falta de chuva também atinge o rebanho bovino, que enfrenta também falta de pasto para sua alimentação”, enfatizou.