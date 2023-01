Seca e falta de forrageiras impactam produção e qualidade da carne

A escassez de chuva no Rio Grande do Sul em mais um verão vai causar perdas também para os produtores de carne bovina de qualidade. Muitas propriedades, verificam, em plena temporada reprodutiva, ventres que sequer entraram no cio, e o resultado será uma prenhez pífia. Outros em sistemas mais integrados e avançados, com parição nos meses de junho a agosto, têm vacas em adiantado estágio de gestação, mas a restrição forrageira em quantidade e qualidade está afetando a formação dos fetos, com consequências na formação de células musculares e de gordura. Os reflexos aparecerão quando esses terneiros e terneiras que nascerão em 2023 forem abatidos ou postos em reprodução, dentro de dois anos.

Conselheiro técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Farsul) e da Conexão Delta G, o agrônomo José Fernando Piva Lobato recorda que ainda em sua infância as secas em Piratini e Pinheiro Machado eram enormes nos campos nativos, afetando a pecuária da região.

“Estamos em 2023. Já era hora de termos aprendido, porque isto se repete e voltará a acontecer. Temos um número enorme de canhadas no Rio Grande do Sul. Precisamos construir barragens e reter água em volume e qualidade. Para irrigação das lavouras e para conforto e dessedentação dos animais. Esse é um fator que também afeta a produção”, alerta.

Segundo ele, as sequelas dessas crises alimentares, de pasto e água de qualidade, não serão apenas imediatos.

“Procuramos sobreviver de qualquer maneira, mas na qualidade, no desempenho, na qualidade da carne, no desenvolvimento dos animais, esta restrição forrageira do momento afeta hoje as vacas lactantes. Com menos leite, há redução da taxa de ganho de peso dos terneiros até o desmame”, explica.

Lobato detalha que os terneiros iniciam o pastejo, ainda que tênue, a partir dos 15 dias de idade. Aos 90 dias, eles pastam cerca de 50% do tempo das vacas.

“Portanto, esta exígua oferta forrageira e de baixa qualidade, torrada, que nós temos, não só limita a produção de leite das vacas, mas também a ingestão de pasto pelos terneiros, que não recebem a dieta adequada”, alerta o professor.

Ele ainda alerta que as vacas entre o quinto e sexto mês de prenhez estão na fase de formação de células primárias para a definição da massa muscular das crias. São essas células que irão determinar o rendimento da carcaça e o peso vivo dos futuros terneiros.

“Nesse período estão sendo formados os adipócitos, as células de gordura para a terminação dos bovinos em 2025. São os terneiros gestados agora, que vão nascer na primavera, e que serão os novilhos precoces que nós precisamos em dois anos”, explica.

As sequelas a médio e longo prazo estarão na constituição da carne. Lobato conta que células de gordura sendo formadas do quinto ao nono e meio mês de gestação geram a chamada camada de marmoreio, a gordura intramuscular dos novilhos precoces a serem abatidos aos dois anos, ou antes, como fazem alguns produtores.

Lobato observa que uma alternativa para os produtores que não se precaveram sobre a seca cíclica teria sido o desmame precoce, até dezembro, para reduzir a exigência nutricional das vacas.

“Se você não teve condições de fazer reservas forrageiras, pode pôr no seu orçamento a compra de feno e ração para terneiros assim desmamados. Por outro lado, se a vaca não saiu desse período em muito boa condição corporal, ela não irá emprenhar, reduzindo a oferta de terneiros no ano seguinte. Além do mais, aquelas que emprenharem em março terão seus terneiros no Natal e só estarão aptas a uma nova prenhez quando já houver terminado a temporada de monta”, observa.

Professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Lobato alerta que as áreas para os rebanhos de cria ou de recria de fêmeas atualmente em número considerável de produtores estão reduzidas pela ocupação na primavera, verão, até meados do outono, com lavoura de milho ou de soja, especialmente. “Então nós precisamos ter reservas forrageiras também para manter vacas nesse período de 120 dias, aproximadamente 150 dias, porque elas estão em fase reprodutiva, ou seja, estão iniciando gestação ou em pós-parto, precisando de 60, 80 dias para entrar em cio, para emprenhar, porque se não emprenhar na temporada de monta vigente, na primavera seguinte, nós não teremos terneiros nascendo”, acrescenta.

Segundo o agrônomo, o problema da pecuária de corte é a fome dos rebanhos, com a redução de oferta de forrageiras de qualidade entre maio e setembro.

“Felizes são os produtores que têm solos cultiváveis e, na sucessão das lavouras de verão, semeiam aveia e azevém para oferecer fasto de qualidade e quantidade no inverno. Além do mais, o pastejo dos animais favorece a formação de lavouras de soja com melhor enraizamento e assegura maior retenção de água no solo. Aliada à deposição de esterco e urina, a medida melhora ainda mais a qualidade do solo para o cultivo”, analisa.

O agrônomo lembra que a estiagem e a baixa oferta de alimento e água afetam todos os cerca de 290 mil pecuaristas gaúchos, dos que têm até 250 cabeças, que totalizam 97% do total, aos com mais de 800 animais, que representam 0,6% desse público.

“Temos de encontrar soluções para todos. E os caminhos estão na retenção e oferta de água, bem como na produção de alimento de qualidade o ano todo”, conclui o professor Lobato.