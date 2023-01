Governo entrega máquinas e equipamentos agrícolas para 129 municípios

As prefeituras de 129 municípios gaúchos foram contempladas nesta terça-feira (24) com a cessão de 231 máquinas e equipamentos pelo governo do Estado para auxiliar nas ações de combate à estiagem e na recuperação e manutenção de estradas vicinais. A entrega ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O investimento, que contou com recursos do Estado e de emendas da bancada federal gaúcha, soma R$ 73,4 milhões. Durante o evento, o governador Eduardo Leite disse que as ações do Estado junto aos municípios são uma marca do governo e que devem ser reforçadas.

“Desde o primeiro mandato, colocamos o governo muito próximo dos municípios para atender às demandas dos gaúchos. Não há um cidadão federal, um estadual e um municipal. O que há é um contribuinte que quer ver a melhoria na sua qualidade de vida. Por isso, seguiremos trabalhando próximos para garantir ações e entregas como essa”, ressaltou.

Para ações agrícolas e de irrigação, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação cedeu 203 equipamentos para 121 municípios. Entre eles estão motoniveladoras, escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, retroescavadeiras, ensiladeiras, plantadeiras, roçadeiras e carretas agrícolas, adquiridos a um custo de R$ 60 milhões provenientes de emendas parlamentares.

Já a Secretaria de Obras Públicas cedeu nove escavadeiras hidráulicas e nove motoniveladoras a 18 municípios para a recuperação e manutenção de estradas vicinais, garantindo melhorias na trafegabilidade de transporte escolar e coletivo e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção rural. Neste conjunto de máquinas, foram investidos R$ 13,3 milhões de recursos do Estado pelo programa Avançar. Os equipamentos serão cedidos, inicialmente, por 12 meses.

Presente no evento, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, também valorizou o apoio dos parlamentares gaúchos no Congresso Nacional.

“É preciso destacar o trabalho e o esforço da bancada federal, que sempre vem direcionando recursos para os municípios gaúchos, através do governo do Estado. Estas mais de 200 máquinas e equipamentos, com certeza, farão a diferença para a melhoria na infraestrutura das nossas estradas e para qualificar os serviços ofertados à nossa população, beneficiando em especial o setor primário, tão importante para economia do Rio Grande do Sul.”

Leite agradeceu e destacou a importância da parceria do governo com deputados federais para garantir entregas. Aproveitou a presença dos parlamentares para fazer um apelo sobre a necessidade de articulação com o governo federal por uma compensação pela perda de arrecadação do Estado em função da redução das alíquotas de ICMS.

“Fizemos muito ao lado da bancada federal gaúcha nos últimos anos. Agora, é muito importante contarmos com a parceria dos deputados para garantir as receitas necessárias à prestação de serviços no Estado e nos municípios”, afirmou.

Os secretários de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e o adjunto de Obras Públicas, Ricardo Todeschini, também estiveram presentes no ato.