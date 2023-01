Entidades do setor de proteína animal pedem revisão tributária e agilidade com irrigação

Representantes dos setores do leite, carne bovina, suínos e aves participaram, nesta quinta-feira, de um café da manhã com o governador em exercício, Gabriel Souza (MDB). Na oportunidade, eles pediram atenção para a necessidade de uma revisão da tributação sobre o segmento no Rio Grande do Sul, em especial a suspensão do Fator de Ajuste de Fruição (FAF).

O presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo Santos, pontuou a importância de avançar em questões tributárias para o setor e pela manutenção do diferimento que a atividade possui. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do RS, Valdecir Folador, destacou a importância dos suinocultores independentes e entregou um documento solicitando a isenção da alíquota de ICMS sobre as vendas interestaduais de suínos vivos, que só em 2022 representou mais de R$ 11 milhões.

As lideranças do agro também pediram incentivo à irrigação de forma a garantir produção e abastecimento de milho. Souza reiterou o posicionamento do governador Eduardo Leite (PSDB), que quer compilar as demandas gerais do setor e as específicas de cada área a fim de dar um encaminhamento que fomente o desenvolvimento do Estado.

Acompanhado dos secretários de Estado do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann; da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes; do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini; do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; e do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Pereira; Souza ouviu atentamente. "A grande tarefa é organizar as pautas para que as secretarias possam explorá-las e encaminhar soluções", pontuou.

Sobre a questão tributária, em especial em relação ao FAF, o governador em exercício disse que, passado um ano da implementação da medida, o governo irá avaliar seus impactos para promover eventuais ajustes e aprimoramentos. A necessidade de incentivar a competitividade do setor lácteo foi pautada pelo presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat-RS), Guilherme Portella.

"Precisamos ser competitivos. Esse custo tributário adicional impede o equilíbrio em relação a outras empresas do centro do País. Equidade é essencial para a produção de um estado onde se consome apenas 40% do leite que se produz".

O potencial produtivo da cadeia foi reforçado por outros representantes do setor presentes ao evento. Apesar da redução no número de produtores de leite no campo, o RS manteve o patamar de volume produzido.

"Isso significa que os nossos produtores produzem bem leite, têm genética, têm manejo, têm conhecimento para produzir. Então precisamos conquistar mercados", reconheceu Souza, acrescentando que a abertura de novas frentes está no radar do governo.

O secretário executivo do Sindilat-RS, Darlan Palharini, lembrou da importância de agilizar a liberação de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite (Fundoleite), que se destina a ações, projetos e programas de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. A ideia é que os recursos – cujos aportes estão congelados há anos – viabilizem projetos que contribuam para dar maior competitividade ao produtor gaúcho e na divulgação de campanhas para a defesa e o aumento do consumo de lácteos.

O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber, lembrou que o Rio Grande do Sul tem status sanitário invejável e que o setor deposita expectativas relacionadas a abertura de mercados, justamente pela conquista da certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, obtida em maio de 2021. Gabriel Souza reforçou que é desejo do governo atuar não só no acolhimento das pautas domésticas, mas também em assuntos exógenos ao estado, em especial na questão de abertura de novos mercados.

Kerber também citou os principais gargalos do setor, como o abastecimento de milho, tema que foi abordado também por outras lideranças, como o presidente do Sindicado das Indústrias de Produtos Suínos do RS, José Roberto Goulart. Ele afirmou que o estado perde muitas divisas quando precisa importar milho de outras regiões ou países.

O vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes do RS, Alvaro Provin, pontuou a necessidade de o estado contribuir na divulgação dos atributos da carne bovina gaúcha, para promover o aumento de consumo e a conquista de mercados. O setor de lácteos também apresentou as demandas através do Sindilat e da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. A Organização das Cooperativas do RS, também fez referência às dificuldades do setor leiteiro, e o presidente do Conselho de Agronegócios da Federação das Indústrias do RS entregou documento com análise da necessidade de irrigação para o milho no estado e proposta de soluções mais efetivas para a questão da irrigação.

Gabriel Souza garantiu que a questão da água é uma prioridade do governo. "Vamos ter que acelerar a política de reservação de água, talvez até com alguma mudança legislativa. Muitas delas me parecem concernentes ao Congresso Nacional, mas o governador já demandou aos secretários na primeira reunião e já determinou a elaboração de um plano estadual, que é uma prioridade do governo", disse, apontando para os titulares da Agricultura e da Sema.

Isso pode representar uma orientação de arrefecimento na postura da pasta ambiental, que tem sido muito cautelosa e resistente a mudanças, por exemplo, em relação ao uso de áreas de preservação permanente para construção de estruturas de armazenagem de água. O assunto vem sendo tratado desde o ano passado, assim como outros em que houve avanços importantes.