Programa Carne Angus Certificada bate recorde de produção

O Programa Carne Angus Certificada atingiu seu recorde de produção no Brasil em 2022. Dados fechados do ano indicaram produção de 35.828,4 toneladas, alta de 16,74% em relação ao resultado de 2021. O abate anual somou 461.615 cabeças, ganho de 19,34% em relação ao ano anterior e o segundo maior da história do programa, atrás apenas de 2016, que recebeu 487.378 animais.

O recorde de produção em toneladas, explica a presidente da Associação Brasileira de Angus, Mariana Tellechea, deve-se ao maior índice de certificação de carcaças, que atingiu 72%. Além disso, há um melhor aproveitamento das carcaças, com certificação de um maior mix de cortes. “Temos mais produtores utilizando a genética Angus, do Sul ao Norte do país, e uma conscientização sobre a importância da seleção de genética superior e adaptada às condições ambientais do Brasil”, ressaltou, lembrando do aumento de interesse pelo sêmen de reprodutores Angus e Ultrablack nacionais.

Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, os avanços devem-se também a um maior uso de genética selecionada para produção de carne, o que resulta em terneiros mais carniceiros e aptos à obtenção de cortes premium. “Verificamos um aumento do peso médio de carcaças, um maior aproveitamento de cortes de dianteiro, além da produção de industrializados como hambúrgueres, espetinhos, linguiças e carne moída certificada”, explica. Os números de exportação de 2022 ainda não foram finalizados, mas a estimativa é de que 4,5% do total produzido no Brasil tenha como destino os clientes internacionais.

Para manter o foco em novos negócios e garantir uma curva ascendente, tanto no número de parceiros quanto na produção de cortes, a Associação Brasileira de Angus criou um comitê gestor para o Programa Carne Angus Certificada. O colegiado, que iniciou suas atividades nesta segunda-feira (16/01), é um grupo de aprimoramento de gestão que busca intensificar a prospecção de negócios e oportunidades para a carne Angus do Brasil. O grupo será coordenado pelo ex-presidente da Angus e empresário Nivaldo Dzyekanski. “Demos início a tratativas para abertura de novos mercados e estreitamento de relacionamento com nossos parceiros. As primeiras reuniões já começaram essa semana. Vem muita novidade por aí”, garantiu.

O programa Carne Angus Certificada completa 20 anos em 2023. Atualmente, opera com abates em 42 unidades frigoríficas, pertencentes a 22 indústrias, em 11 estados brasileiros.