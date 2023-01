Alta dos insumos faz preço do ovo subir 37,5% em um ano no RS

De janeiro de 2022 até hoje, o preço da dúzia de ovos brancos aumentou 37,5%, conforme Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS). A alta é explicada pelo impacto de um conjunto de fatores, como estiagem, quebras de safra, gripe aviária e guerra na Ucrânia.

A elevação nos preços de insumos como milho e farelo de soja, em decorrência de uma menor produção global e do confronto no leste europeu, pressiona os bolsos em toda a cadeia. Pesam também o abate de cerca de 45 milhões de matrizes nos Estados Unidos pela doença, com reflexos importantes também na Europa e no Japão, assim como a balança cambial.

A tendência, conforme Fábio Pizzamiglio, diretor da Efficienza, empresa de assessoria para o comércio exterior, é de que o valor do mercado externo possa afetar ainda mais o preço do produto no País.

"Embora o Brasil seja suficiente na produção de ovos e não deva sofrer escassez, os brasileiros enfrentarão o preço elevado dos ovos devido à diminuição da produção e, ao mesmo tempo, o valor do mercado externo", afirma Pizzamiglio.

De fato, a produção de ovos no País tem diminuído nos últimos anos, e uma das explicações para isso é a safra de milho de 2020/2021, que foi afetada pela seca. A falta de chuva naquele ano definiu uma colheita 16% menor do que no período anterior.

A variação cambial também tem um impacto significativo no preço dos ovos no Brasil. Mesmo com o dólar tendo baixado nas últimas semanas, seu valor ainda afeta a economia como um todo, incluindo os encargos logísticos.

"Vivemos em uma economia globalizada, e quando o dólar está alto, isso tem impacto no transporte, devido ao preço dos combustíveis, e esse valor elevado é repassado para o preço final dos produtos", acrescenta Pizzamiglio.

Além disso, a produção limitada devido à seca também complica a ampliação das vendas para o mercado externo. "Acredito que a prioridade será o abastecimento do mercado nacional e, como temos uma produção reduzida, mesmo que possamos pensar na exportação, a questão se torna complexa devido à oferta muito ajustada", completa.

Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil produziu 54,9 bilhões de unidades de ovos em 2021. O volume caiu para 52 bilhões no ano passado e pode baixar ainda mais em 2023, chegando a 51 bilhões de unidades. O consumo percapita também vem caindo, de 257 unidades em 2021 para 241 no ano passado, com projeção de 235 neste ano.

Já as exportações tiveram queda em volume no ano passado, com 9,4 mil toneladas contra 11,3 mil toneladas em 2021, queda de 16%. Mas em receita, a balança se inverte, com um faturamento de US$ 22,4 milhões em 2022 ante US$ 18 milhões no período anterior, um crescimento de 24%.

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul foi o líder de faturamento em 2022, com US$ 8,9 milhões e um aumento de 96% sobre os US$ 4,5 milhões obtidos nos 12 meses anteriores e alcançando 40% do share. E em volume, o estado disputou a ponta do mercado com Mato Grosso, que enviou 2,76 mil toneladas de ovos ao exterior, contra 2,75 mil toneladas dos gaúchos e ficaram com 29,1% do share.

“Apesar das secas, tivemos safras de grãos abundantes no País. Mas as exportações também cresceram, e por isso o preço dos insumos continuará elevado. Não há risco de escassez de produto no mercado nacional, e as exportações deverão voltar à casa das 11 mil toneladas, alta em torno de 10% sobre o ano passado”, diz o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Aliás, há expectativa de manutenção de fluxo positivo, incluindo a possibilidade de mais envios para a Ásia, com a recente consolidação da abertura para o Japão, projeta a entidade.