China e Indonésia habilitam frigoríficos do Brasil para exportação, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou a habilitação de 11 plantas frigoríficas para a Indonésia, além da derrubada da suspensão de três plantas frigoríficas brasileiras pela China. De acordo com Fávaro, as plantas frigoríficas para a China incluem uma unidade de bovinos da JBS de Goiás e duas empresas de aves. "O humor favorável (internacional) ao Brasil voltou", declarou Fávaro a jornalistas nesta quarta-feira (18). "O Brasil volta a ter credibilidade."

Paralelamente, o ministro anunciou que o País recebeu a habilitação do Egito para exportação do algodão brasileiro. Segundo Fávaro, o algodão é de fibra longa e qualidade superior. "Não é um mercado muito grande, mas é um nicho de qualidade. Ao receber a habilitação para exportar para o Egito, recebemos a chancela de qualidade do algodão brasileiro para o mundo todo", disse.

Fávaro pontuou que as viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agendadas para Argentina, China e Estados Unidos, terão também como objetivo ampliar a habilitação das indústrias brasileiras.

O ministro também lembrou que viajará nesta quinta-feira (19) para Berlim, na Alemanha, onde participará da Semana de Agricultura Verde. Segundo ele, o pedido feito pelo presidente é que ele leve a mensagem "de que o Brasil vai continuar sendo um importante player da produção de alimentos no mundo". "A produção será sustentável, respeitando o meio ambiente e o Código Florestal", garantiu.

Conab

Fávaro afirmou que o governo deve definir nesta quinta-feira a nova estrutura da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Como mostrou o Estadão/Broadcast, a gestão avalia a criação de uma agência de inteligência agropecuária em paralelo à Conab aos moldes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) sob gestão compartilhada da Agricultura e do Ministério de Desenvolvimento Agropecuário (MDA).

"Amanhã (hoje, quinta-feira) vamos finalizar isso, a pedido do presidente Lula, com o ministro Rui Costa e com o ministro Paulo Teixeira, do MDA. Amanhã nós vamos formalizar o formato", disse o ministro em entrevista à imprensa após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

A Conab tem sido um dos principais pontos de disputa entre a Agricultura e o MDA. A Casa Civil articula para que a Agricultura seja contemplada com duas diretorias da estatal, mas a pasta busca o controle das áreas de abastecimento e inteligência agropecuária.