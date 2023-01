Mariana Tellechea assume Angus e debate ações de fomento para 2023

A pecuarista Mariana Tellechea assumiu na segunda-feira (16) a Associação Brasileira de Angus apresentando as novas diretrizes para a raça. Segundo a criadora, um dos focos será o estímulo à certificação de propriedades dentro do protocolo Angus Sustentabilidade, que inclui, além de questões ambientais, um checklist de regras ligadas a leis trabalhistas e ao bem-estar animal e das comunidades. “Realizamos o planejamento das atividades, definimos linhas de trabalho e diretrizes que a nova diretoria pretende seguir”, salientou Mariana.

A primeira reunião da nova diretoria ocorreu já na segunda-feira e trouxe criadores de diferentes regiões a Porto Alegre (RS). A linha de fomento à sustentabilidade, contará com a Prova de Eficiência Alimentar 2023 e o Teste de Mensuração de Gás Metano. As inscrições devem ser abertas nas próximas semanas.

Neste ano, a Angus irá custear parte do valor da inscrição do teste. O subsídio dado aos criadores associados será superior a 50% do valor da prova. Segundo o gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, este será o quarto teste consecutivo em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, de Bagé. “Faremos mais um ano de mensuração com o objetivo de comprovar uma relação genética entre emissão de metano e eficiência alimentar”, ponderou. Quem quiser participar deve se inscrever no setor de Fomento da Associação por meio do e-mail [email protected]