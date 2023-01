Governador quer plano para enfrentar a seca

Claudio Medaglia e Bárbara Lima

A crise hídrica que atinge o Rio Grande do Sul desde dezembro provocou, ontem, uma reunião do Fórum Permanente de Combate à Estiagem, instituído pelo governo do Estado. Após encontro com o governador Eduardo Leite, secretários estaduais ligados ao tema, órgãos técnicos e entidades trocaram ideias no prédio sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para discutir medidas de enfrentamento ao problema.

Leite quer saber, em duas semanas, qual será o "plano de voo" traçado para aliviar a crise e começar a encontrar soluções imediatas e de médio e longo prazo para o problema, recorrente.

Na abertura do encontro, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, propôs a formação de uma força-tarefa entre Estado e Assembleia Legislativa para fazer com que a União enxergue a questão da estiagem com a gravidade que o assunto merece.

O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag), Eugênio Zanetti, levantou a necessidade de agilidade na concessão do auxílio emergencial às famílias atingidas. A antecipação do programa de produção de forrageiras de inverno e a necessidade de acelerar o programa Troca-Troca de Sementes.

Nesse tema, a Secretaria de Desenvolvimento Rural deverá atuar para agilizar a antecipação do programa Troca-Troca de Sementes e a possibilidade de anistiar os agricultores com pendências a pagar de anos anteriores. A ideia é mitigar a quebra da safra através do programa Troca-Troca.

O presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Paulo Salerno, falou sobre a necessidade de trabalhar a questão da construção de poços artesianos e cisternas, tema corroborado pelo vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, Domingos Velho Lopes, ex-titular da Secretaria da Agricultura. Ele também reforçou o discurso pela viabilização de estruturas de irrigação pelo Estado.

No encontro, o diretor técnico da Emater-RS, Alencar Rugeri, destacou que a estiagem tem ocorrido de formas diferentes a cada ano. Chegando mais cedo ou mais tarde, os efeitos atingem diferentes culturas em estágios mais ou menos avançados, gerando perdas importantes nas lavouras.

O quadro se agrava a cada dia. Conforme a Defesa Civil, 71 municípios já declararam situação de emergência por conta da estiagem desde 1º de dezembro até esta quarta-feira. E os prejuízos na agricultura se tornam mais evidentes no milho, especialmente nas regiões Central e Noroeste.

De acordo com o coordenador da Área de Culturas e de Defesa Sanitária Vegetal da Emater-RS, Elder Dal Prá, a quebra estimada na safra de milho já alcança 25% da produção inicialmente estimada para o Rio Grande do Sul, de 6,1 milhões de toneladas.

"As perdas já estão consolidadas nesse patamar, com algumas regiões mais afetadas, evidentemente. O entorno de Santa Maria, Tupanciretã e Júlio de Castilhos enfrenta dificuldades severas, assim como Santa Rosa, Ijuí e Frederico Westphalen, conforme apuramos junto aos escritórios regionais. Nessas áreas, há municípios em que a perda é superior a 70%", diz Dal Prá.

Na soja, ainda que não calcule o tamanho do prejuízo, a Emater alerta que certamente haverá problemas. A baixa umidade no solo na região Sul e na Fronteira Oeste atrasa a implantação das lavouras e afeta o desenvolvimento das plantas.

"Essas áreas ficam mais propensas à ocorrência de doenças e à perda de potencial produtivo. Os cultivares terão ciclo mais curto e um teto produtivo menor. Isso sem falar na necessidade de replantio, o que representa aumento no custo de produção", acrescenta o agrônomo da Emater.

Já na atividade leiteira, as altas temperaturas levam os animais a um estresse calórico. Sem pastagem, sem rebrote adequado, a alimentação disponível terá uma composição nutricional inferior, provocando queda na produtividade dos ventres.

"Não podemos esquecer que o milho é elemento transversal nas cadeias agropecuárias. O que foi implantado para produção de silagem não dará o retorno pretendido. O produtor vai armazenar alimento de baixa qualidade nutricional pra um período relativamente grande, e isso vai impactar na produção", completa Dal Prá.

A Metsul Meteorologia atualizou a previsão do tempo para os próximos dias, e os modelos mostram um "significativo aumento da chuva" em parte do Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A precipitação, entretanto, não terá duração ou volumes suficientes para acabar com a estiagem e tampouco poderá reverter o grande déficit hídrico acumulado durante os últimos meses.

Em diversos municípios, porém, a projeção é de que os acumulados de precipitação nos próximos dias possam somar marcas de 30 a 50 milímetros com registros superiores. Em pontos isolados, os acumulados podem chegar a 100 milímetros somados até o começo da próxima semana.

São volumes que trarão alento em parte do campo gaúcho, evitando um agravamento maior da estiagem e perdas ainda mais expressivas em lavouras. Alívio também no abastecimento de água, uma vez que rios como os da Grande Porto Alegre, em situação hidrológica grave a crítica, devem experimentar um aumento em seus níveis, informa a Metsul.