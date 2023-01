Fórum Permanente de Combate à Estiagem se reúne hoje na Capital

Porto Alegre sedia, hoje, a segunda reunião do Fórum Permanente de Combate à Estiagem. O encontro terá a participação da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa e deverá abordar temas como a redução da produção do milho, que compromete especialmente o abastecimento em agroindústrias de proteína animal, a produção leiteira e o abastecimento de água para consumo humano e animal nas propriedades familiares.

Convocada pelo governo do Estado, a reunião ocorre a partir das 16h30min no Prédio do DAER, na Capital. O objetivo é evitar que mais municípios declarem situação de emergência devido à escassez de chuva, cenário que vem se agravando desde 1º de dezembro, segundo a Defesa Civil Estadual.

Presidente da Frente da Agropecuária no Parlamento gaúcho, o deputado estadual Elton Weber (PSB) foi articulador, ainda em 2020, de uma série de propostas de estimulo à irrigação e reservação de água que se transformaram em programa estadual.

"Várias regiões do Rio Grande do Sul, como a Noroeste, estão sofrendo pelo terceiro ano seguido com a estiagem. Isso impacta diretamente a rentabilidade do agricultor. Precisamos agir de forma rápida e objetiva para minimizar prejuízos", alerta o parlamentar.

Participam, pelo governo, o secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, o Chefe da Casa Militar, Coronel Boeira, o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Giovani Feltes, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; além de entidades e de representantes do Parlamento.