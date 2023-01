Edegar Pretto quer retomar política de formação de estoques pela Conab

Confirmado à frente da Companhia Nacional de Abastecimento, o deputado estadual gaúcho Edegar Pretto (PT) chega à estatal com compromissos bem definidos no sentido de restabelecer funções abandonadas pela gestão anterior. Entre elas estarão a retomada da formação de estoques reguladores de alimentos e a estruturação de políticas de apoio aos pequenos produtores.

Sem deixar de lado as atuais diretrizes de abastecimento e de apoio ao agronegócio, o novo diretor-presidente da empresa pública, anunciado oficialmente na sexta-feira (6) em Brasília, tem em mente a ideia de retomar o combate à fome a partir da política de abastecimento social.

“Nenhuma das atividades que a Conab vem fazendo até aqui vai ser diminuída. Vamos continuar com o trabalho que a companhia sempre ofereceu, como informações agropecuárias, política de preços mínimos, e acrescentar outras atividades, com olhar muito atencioso à produção de alimentos, para fazermos o enfrentamento à questão da fome e a inflação dos alimentos”, disse Pretto ao Jornal do Comércio.

Também na sexta, a divulgação dos dados sobre a inflação nos últimos quatro anos mostrou uma elevação geral na faixa de 30%, enquanto a inflação dos alimentos foi de 57%. Pretto tem planos para fazer frente a essa guerra.

“Nós temos que aumentar a oferta de produto. E a Conab, nos governos do PT, trabalhava nessa lógica. Quando tem uma demanda maior de produto, quando baixa o preço para o produtor, a Conab entra no mercado, faz a compra por um preço mínimo também estabelecido em estudo, faz a compra dessa produção, faz o estoque e, no momento que o preço sobe para o consumidor, com aquele produto estocado, o governo entra no mercado para fazer o equilíbrio. Assim construímos uma lógica, e todos ganham: o produtor e o consumidor”, afirmou.

Pretto garantiu apoio aos grandes produtores rurais, mas deixou claro que uma atenção especial será dada à agricultura familiar. "O agricultor tem de ter o direito à escolha do que ele vai produzir nas suas terras. Mas aquele que optar por produzir comida precisa ter uma segurança por parte do Estado", disse ele.

“Todo o assessoramento do Plano Safra é feito pela Conab. Quanto será investido, o que será destinado para cada cultura. Isso nós vamos continuar fazendo. Mas vamos ter um olhar muito atencioso a quem optar por produzir comida, para que ele tenha viabilidade econômica, tenha renda”.

Com a Conab sob o guarda-chuvas do recriado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Edegar Pretto promete manter uma política muito sintonizada e transversal, com diálogo e sintonia também com o Ministério da Agricultura.

“O ministro Paulo Teixeira, do MDA, tem conversado muito com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. Vamos ter uma administração conjunta da Conab, para não tirar o protagonismo de nenhuma das atividades que a companhia teve até aqui. Ao contrário, se depender de nós, será feito mais e melhor. Agora, com enfoque que será acrescido com o reforço da possibilidade do estoque público, do preço mínimo, informação agropecuária, da produção de alimentos, aumentar oferta de produto para enfrentarmos a inflação dos alimentos. O povo trabalhador brasileiro não pode continuar se endividando para comprar comida. Pode, sim, para comprar um carro novo, reformar a casa, viajar, passear. Para comprar comida, não”.

Com esse olhar especial aos pequenos, Edegar Pretto não nega a origem. Natural de Tenente Portela, no noroeste gaúcho, filho de pequenos agricultores, ele se orgulha da trajetória construída.

“Sou do cabo da enxada. Fui um jovem rural até meus 17 anos. Saí daquela condição quando meu pai, Adão Pretto (falecido em 2009), um pequeno agricultor, foi eleito deputado federal constituinte, em 1986. Tive três mandatos como deputado estadual, sempre como o mais votado do partido. Presidi a Assembleia Legislativa num dos momentos conturbados da política brasileira, que foi em 2017, e naquela diversidade política do Parlamento gaúcho, na época com 15 bancadas com assento, construímos muitos consensos”, orgulha-se.

Pretto define como sua principal característica o diálogo. “Respeitar quem pensa o contrário que eu penso, conviver com as divergências e aprender com elas. Então, saberei cumprir esse papel, fazendo essa política transversal, desenvolvendo um projeto em que todos ganhem e ninguém fique para trás”.

O novo presidente da Conab disse que o campo agrícola brasileiro será olhado com a importância que tem. Pequenos, médios e grandes produtores serão contemplados. Assegurou que os produtores de commodities, que têm uma importância extraordinária para a economia brasileira, terão o suporte do governo do presidente Lula.

“Mas aqueles que optarem por produzir comida, repito, precisam ter uma segurança de renda, e o governo deve ser o maior consumidor, o maior cliente da produção de alimentos. Primeiro para colocar nas compras institucionais, no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), por exemplo. Não precisamos cumprir só o que está estabelecido por lei, o mínimo, que é 30% da merenda escolar sendo adquirido da agricultura familiar. Podemos comprar 100%, se fizermos uma organização na produção. E isso a gente faz construindo políticas públicas diferenciadas que garantam essa tranquilidade de renda para quem estiver produzindo comida. Esse vai ser um dos papéis fundamentais da Conab. Intervir é participar no momento certo. Quando o agricultor tem muita oferta de produto, que baixar o preço da sua produção, a gente compra, faz formação de estoque e também o caminho inverso. Quando o produto sobe para o consumidor, a gente coloca no mercado o que tem estocado, fazendo esse equilíbrio em que todos ganham: produtores e consumidores”, concluiu.

Líderes do agronegócio gaúcho avaliam escolha do petista

A escolha de Edegar Pretto para presidir a Companhia Nacional de Abastecimentos (Conab) foi recebida com naturalidade pelos representantes do setor ouvidos pelo Jornal do Comércio. A relação com o meio rural e o histórico parlamentar, como deputado estadual, de atenção às questões da agricultura como um todo, são um salvo-conduto para os primeiros movimentos do petista à frente da estatal que é a maior empresa do setor na América Latina.

O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (FecoAgro-RS), Paulo Pires, que costuma ser prático e objetivo ao tratar de temas ligados à atividade agropecuária, manteve a linha.

“Esperamos que ele se saia bem e pense na produção e no produtor, sem política partidária ou ideológica”, resumiu.

Já o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, aprovou a escolha. Para ele, ter alguém ligado ao meio rural, seja da agricultura familiar ou do agro como um todo, na Conab, é sempre vantajoso.

“Sai da questão política, de indicar uma pessoa que não tenha afinidade nenhuma com o cargo para ser contemplada. Então, acho que é muito oportuna a indicação. O Edegar Pretto se mostrou um político que busca atender as demandas da agricultura e do agro. Vai ser interessante, até porque a Conab, nos últimos anos, não tem sido tão eficaz para cumprir o papel de regulador dos estoques públicos de grãos, de armazenagem. Talvez ele possa ter esse olhar de reconstrução, propósitos e objetivos da companhia”, disse.

Já o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, manteve o tom crítico ao PT.

"Acomodação partidária, nada mais que isso", resumiu.