Fomento ao consumo de carne ovina será destaque na 15ª Agrovino

O fomento ao consumo da carne de ovinos será uma das pautas predominantes durante a 15ª edição da Agrovino, evento organizado pela Associação Bageense de Criadores de Ovinos (Abaco) e Associação e Sindicato Rural de Bagé. De 10 a 14 de janeiro, no Parque da Associação, palestras vão discutir o tema e um concurso de assadores vai apresentar ao público presente a gastronomia da carne.

Na noite da quarta-feira, 11 de janeiro, um painel técnico vai debater, a partir das 19h, os cenários e tendências desta cadeia, intitulado "Oportunidades e perspectivas para a cadeia da carne ovina". A analista Agropecuária e Florestal da Secretaria da Agricultura, Sabrina Milano Vaz, vai falar sobre "A cadeia produtiva da carne ovina no Rio Grande do Sul", seguida da professora associada da Universidade Federal do Pampa, Gladis Ferreira Correa, que abordará a "Rota do Cordeiro no Pampa, oportunidades e desafios".

Na sequência será a vez do tema "Pesquisas para agregação de valor à carne ovina", com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Élen Silveira Nalério. Finalizando o painel, será a vez do Médico Veterinário e Sócio Proprietário da Celebra Gourmet, Felipe Ignácio Vogt, que destacará o "Caso de sucesso na cadeia da carne ovina" da Celebra Gourmet".

O painel será mediado pelo presidente da Abaco, Gustavo Velloso. Segundo o dirigente, o debate é importante para levar e estimular as diferentes formas de como a carne ovina pode ser consumida. "É de fundamental importância aproveitar um evento deste porte para valorizar e estimular o consumo de diferentes formas, tanto no churrasco como pelas donas de casa, desta carne de excelente qualidade, com sabor, maciez e muito nutritiva", observa.

No último dia do evento, no sábado, 14 de janeiro, o destaque fica por conta do Concurso de Assado de Carne Ovina, onde três churrasqueiros convidados vão mostrar o potencial da carne ovina de diferentes raças. Além disso, a Emater promoverá na sexta-feira, 13 de janeiro, um concurso de culinária ovina.

A 15ª edição da Agrovino conta com o apoio da Emater/RS, Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), Embrapa e Prefeitura Municipal de Bagé.