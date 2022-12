RS monitora possível caso de doença de Aujeszky em suíno

Cinquenta suínos de uma chácara localizada próximo ao lixão de São Gabriel foram abatidos preventivamente na segunda-feira, após a testagem de um leitão ter apontado positiva para doença de Aujeszky. A enfermidade, que não afeta o homem, provoca sintomas que levam à perda de produtividade e até morte dos animais.

Embora o caso esteja sendo acompanhado pelo Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa-RS), o órgão assegura que a situação não causa qualquer preocupação do ponto de vista comercial e de saúde humana. O presidente do Fundo, Rogério Kerber, foi enfático a ressaltar que é grande a possibilidade de se tratar de um resultado falso positivo, mas as medidas preventivas foram adotadas para garantir que não ocorra disseminação.

“São Gabriel não tem atividade suinícola comercial. Mas adotamos medidas extremas por precaução”, afirmou nesta quarta-feira (28) o presidente do Fundesa, Rogério Kerber.

Conforme a diretora do Departamento de Defesa Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Rosane Collares, a notificação da suspeita ocorreu no dia 13 de dezembro, quando as primeiras amostras de sangue e órgãos foram colhidas de três animais sacrificados para exame. Os materiais foram enviados ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Pedro Leopoldo (MG), que é de referência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e os resultados chegaram no dia 23. O despovoamento e a desinfecção da propriedade foram feitos nesta semana na segunda-feira.

O Serviço Veterinário Oficial também isolou todas as propriedades em um raio de cinco quilômetros do local onde pode ter surgido a enfermidade. Nessa área, foram coletadas amostras de suínos de 180 propriedades do entorno, e os materiais enviados ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, para triagem. Até segunda-feira (2), cerca de 30 servidores da Seapdr permanecerão em São Gabriel para assegurar o resguardo sanitário.

O caso não deverá impactar o comércio internacional de produtos suínos, garante Rogério Kerber. A doença não é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal, devendo ser reportada no relatório semestral enviado pelo Brasil ao órgão internacional. Além disso, o único país que impunha restrições de compra pelo surgimento da doença, e apenas para o município de ocorrência de focos, era a Rússia, para onde as exportações foram interrompidas por conta do rigor do inverno antes de se iniciar o conflito com a Ucrânia.